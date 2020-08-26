Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İkinci el arabalarda yeni devir Araçlar satılmadan ekspertize gidecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci el arabalarda yeni devir: Araçlar satılmadan ekspertize gidecek

İkinci el araba alım satımında yeni düzenleme geliyor. Bundan sonra ikinci el araçların ekspertiz raporu olmadan alım satımı yapılmayacak.

Haber Merkezi İHA
Düzenlemeyi değerlendiren ekspertizler ve satıcılar karara olumlu yaklaştı.
Düzenlemeyi değerlendiren ekspertizler ve satıcılar karara olumlu yaklaştı.


İkinci el araç alım satımlarında yeni bir devir başlıyor. İkinci el araç satışı yapacak olan işletmelerin yeni mevzuata göre bundan sonraki dönemde, otomobil satış tarihinden en az 3 gün önce ekspertiz raporu almaları zorunlu hale geliyor.

  • Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek ve rapor 5 yıl saklanacak. 8 yaşını ve ya 160 bin kilometreyi aşmış olan araçlar bu zorunluluk kapsamına alınmayacak. Düzenlemeyi değerlendiren ekspertizler ve satıcılar karara olumlu yaklaştı.

İkinci el araba artık yatırım aracı
EKONOMİ
İkinci el araba artık yatırım aracı

“İnsanlar kandırılamayacak”

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyi olumlu olarak değerlendiren Oto Ekspertizi Tarık Ertürk, “İnsanlar ne alıp sattıklarını bilecek, eskisi gibi kandırılamayacak. Bazı satıcılar arabanın üzerini örtüp, süsleyip satıyor ama ekspertiz yapılınca bunlar ortaya çıkıyor. Zaten insanlarımız artık ekspertizi kendileri zorunlu hale getirdiler. Kimse ekspertiz yaptırmadan araç almıyor. Ekspertizin zorunlu hale getirilmesi de normaldir” diye konuştu.

Otomobil alacakların dikkatine: İkinci el araba fiyatları beş günde bir değişiyor
EKONOMİ
Otomobil alacakların dikkatine: İkinci el araba fiyatları beş günde bir değişiyor

“Akıllarda soru işareti kalmıyor”

Aracını satmadan önce ekspertize getiren Ahmet Semirgin, “Satışlarda araçların sorununun olmadığını söylüyorlar ve sıkıntılı çıkıyor. Bu durumları çok duyduk zamanında. Ben satıcıyım, aracımın durumunu biliyorum ama karşı tarafın da bilmesini istiyorum. Bunun için de işinin ehli olan insanlara getirip yaptırmak iki taraf için de iyi oluyor. En azından ben satarken malımın arkasında duruyorum, alacak kişilerin de akıllarında soru işareti kalmıyor” ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Fiyatlar daha da artacak elinizi çabuk tutun
EKONOMİ
İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Fiyatlar daha da artacak elinizi çabuk tutun

İkinci el online otomobilde temmuzda en çok satılanlar belli oldu: Zirveye Volkswagen oturdu
EKONOMİ
İkinci el online otomobilde temmuzda en çok satılanlar belli oldu: Zirveye Volkswagen oturdu
Abone Ol Google News
Müze gibi ev

Müze gibi ev

Sakarya'lı çift ​40 yıldır antika eşya topluyor.
Malazgirte dev Alparslan silüeti

Malazgirt'e dev Alparslan silüeti

Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.
Karamollaoğlu yine şaşırtmadı: Karadenizde doğal gaz bulmak marifet değil

İkinci el arabalarda yeni dönem

İkinci el arabalarda yeni dönem

​Ekspertiz yapılmadan satış yok, 8 yaşından büyük ve belli km'yi geçenler hariç...

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.

YKS tercih <br>sonuçları açıklandı

YKS tercih
sonuçları açıklandı

​ÖSYM, milyonlarca öğrencinin beklediği haberi duyurdu.

​Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıl Dönümü kutlamalarında hitap ediyor.
Gol makinesi geliyor

Gol makinesi geliyor

​​117 maçta 103 gol ve 31 asistle oynadı.

Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?
Spor

Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?

Vedat Muriqi'i Lazio'ya göndermesine kesin gözüyle bakılan ve Enner Valencia ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe'de, yeni bir isim daha gündeme geldi. Çin Ligi'nde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren ve takımından ayrılmak isteyen Eran Zahavi'nin, Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Peki Eran Zahavi, kimdir, kaç yaşında, nereli? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması

Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşayan ve kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu bir mektupta anlatan 18 yaşındaki İpek Er tabancayla intihar etmişti. Genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan, avukatının kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tutukluluğa yaptığı itiraz üzerine tahliye edilmişti. İçişleri Bakanlığı, Orhan ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada ''Kurum içinde yürütülen idari süreçlerin haricinde, adli makamlarca devam eden iş ve işlemlere ilişkin bakanlığımızın herhangi bir yetkisi ve tasarrufunun olması hukuken ve fiilen mümkün değilken, gerek bakanlığımızın gerekse sayın bakanımızın tutuklanma veya adli kontrol kararlarında etki ve müdahalesinin olduğuna dair paylaşımları iyi niyetli olarak değerlendirmemiz, elbette ki mümkün değildir'' denildi. Ayrıca, üzücü olaydan rant devşirmek isteyenlere karşı hukuk mücadelesi başlatılacak.
GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in hazımsızlığı: BM'in kapısına koşup 'Türkiye'nin 'hayalet şehir’ Maraş'ı turizme açmasına izin vermeyin' demiş
Dünya

GKRY Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in hazımsızlığı: BM'in kapısına koşup 'Türkiye'nin 'hayalet şehir’ Maraş'ı turizme açmasına izin vermeyin' demiş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin açmaya hazırlandığı Kapalı Maraş bölgesi için Güney kesimi, engeller oluşturmaya çalışıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Guterres'e Türkiye'nin Gazimağusa'daki 46 yıldır kapalı olan 'hayalet şehir’ Kapalı Maraş'ı turizme açmasına izin vermeme çağrısı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.