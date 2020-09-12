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İkinci el araç alacaklar dikkat: Yeni zam kapıda

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm sektörleri etkilediği gibi otomotiv sektörünü de vurdu. Türkiye’de de son dönemde en çok tartışılan konu ÖTV artışı ile birlikte ikinci el fiyatları da arttı. Galericiler ikinci el araç fiyatlarının 10 güne kadar yeniden yükselişe geçeceğini tahmin ediyor.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv

Çin’in Wuhan kasabasında ortaya çıkan koronavirüs olarak bilinen Covid-19 otomobil piyasasına da damga vurdu.

Covid-19 tüm sektörlerde olduğu gibi otomobil piyasasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Uzun süredir yükselişte olan ikinci el araç fiyatları da ÖTV düzenlemesi ile yeniden yükselişe geçti.

Bayilerde 400 bin liralık sıfır otomobilin liste fiyatı ise 500 bin liraya kadar arttığı belirtildi.

İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden!
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İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden!
İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Öyle ki; artış oranı 2018-2020 arasında yüzde 60'ı aşmış durumda. Tabi fiyatlardaki anormal artışın tek bir sebebi bulunmuyor. Döviz kuru, stok yetersizliği, koronavirüs, sıfır araç fiyatları ve opsiyon yalanı.. Gelin hep birlikte ikinci el araç fiyatlarını etkileyen nedenleri birlikte inceleyelim...

FİYATLAR YÜKSELDİ

10 güne kadar ikinci el araç fiyatlarına yeniden yükseliş beklediklerini belirten galerici Mustafa Üzer, “Önümüzdeki günlerde 1 hafta 10 güne kadar araç fiyatlarında yükseliş bekliyoruz. Sıfırlarda bayiler 400 bin liralık araca 500 bin lira yazdılar liste fiyatına ama bu ikinci ele daha yansımadı. Şöyle bir gerçek var fiyatlar yükseldi” dedi.

Otomobil alacakların dikkatine: İkinci el araba fiyatları beş günde bir değişiyor
EKONOMİ
Otomobil alacakların dikkatine: İkinci el araba fiyatları beş günde bir değişiyor

SIFIR ARAÇ YOK!

İkinci el araç satışlarında fırsatçılık yapmaya çalışanların da olduğunu dile getiren Üzer, “Normal satmak için acil ihtiyacı olan var. Ama şöyle de bakıyoruz yüzde 70 herkes araba satmaya başladı. Satan almaya başlıyor. Böyle bir ek kazanç sağlamaya çalışan çok fazla. Bu araba fiyatları niye çıktı? Yurt dışından araba gelmediği için. Ülkemizde olan araba sayısı belli fabrikalar üretim yapmıyor. Araba da herkesin bir ihtiyacı. Sıfır yok zaten adam gidiyor 6 ay zaman veriyorlar. Bayilerde sıfır araba yok. O yüzden düşeceğini hiç zannetmiyorum talebimiz çok fazla” diye konuştu.

HERKES BU MESLEĞİ YAPMAK İSTİYOR

Araba fiyatlarının düşmesini beklemediklerini anlatan Üzer, “Dışarıdan gemilerle arabalara gelene kadar biz düşme şansı beklemiyoruz. Fiyatlar çıkıyor. Herkes galeriden almama derdinde biniciden alma derdinde. Binici dediğiniz insanların yüzde 80’i bu ticareti yapıyor. Bizler yasal yapıyoruz. Garanti kapsamındayız. Bir sorun olursa sattığınız arabada bir şey olursa biz buradayız. Dışarıdan aldığınız insanlar sizi ertesi gün tanımazlar. Arabaları galericiden almaya özen gösterelim. Herkes bu mesleği yapmanın derdinde herkes mesleğini yapsın. Sattığımız her arabaya garanti veririm” şeklinde konuştu.

ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı en fazla artan ikinci el otomobil
FOTOĞRAF 25
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​İkinci el araç piyasasında fiyatlar bazı modellerde sıfır araç modellerine kadar çıkarken geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ÖTV düzenlemesi hayata geçirildi.
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ÖTV düzenlemesi ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.
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1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
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ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el araç alacaklar son fiyatları merak etmeye başladı. Düzenleme sonrası ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 5 artış oldu. İşte ikinci elde marka marka yaşanan fiyat artışları..
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Volvo Fiyat artışı: Yüzde 6,59
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Volkswagen Fiyat artışı: Yüzde 4,90
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Toyota Fiyat artışı: Yüzde 4,27
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Skoda Fiyat artışı: Yüzde 5,59
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Seat Fiyat artışı: Yüzde 3,40
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Renault Fiyat artışı: Yüzde 3,91
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Pegeout Fiyat artışı: Yüzde 3,58
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Opel Fiyat artışı: Yüzde 3,35
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Nissan Fiyat artışı: Yüzde 3,90
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Mercedes Fiyat artışı: Yüzde 5,58
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Land Rover Fiyat artışı: Yüzde 7,60
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KİA Fiyat artışı: Yüzde 5,31
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Hyundai Fiyat artışı: Yüzde 3,83
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Honda Fiyat artışı: Yüzde 3,70
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Ford Fiyat artışı: Yüzde 2,41
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Fiat Fiyat artışı: Yüzde 1,56
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Dacia Fiyat artışı: Yüzde 4,01
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Citroen Fiyat artışı: Yüzde 4,38
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BMW Fiyat artışı: Yüzde 4,86
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Alfa Romeo Fiyat artışı: Yüzde 3,67
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Audi Fiyat artışı: Yüzde 4,04
ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı en fazla artan ikinci el otomobil
Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen sürpriz ÖTV düzenlemesi ile kimi sıfır otomobilin fiyatı yükselirken kimin de ise kısmen de olsa indirim gerçekleşti. ÖTV düzenlemesi ile fiyatları değişen sadece sıfır araçlar olmadı. Uzun süredir yükselişte olan ikinci el araç fiyatları da ÖTV düzenlemesi ile yükselişe geçti. İşte marka marka düzenleme sonrası ikinci el araçta ortalama yaşanan fiyat artışları..

İkinci el araç piyasasında hareketlilik devam ediyor: İşte ikinci el otomobil fiyatlarını uçuran faktör
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İkinci el araç piyasasında hareketlilik devam ediyor: İşte ikinci el otomobil fiyatlarını uçuran faktör
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