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OTOMOTİV

İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!

İkinci el araç fiyatlarda yaşanan anormal yükselişin perde arkasındaki nedenlerden biri deşifre oldu. Online kanallar üzerinden değerinin çok üstünde fiyatla girilip alıcıları da ‘Opsiyonlanmıştır’ yalanı ile buna ikna eden satıcılar, piyasa fiyatlarını bu şekilde sürekli yukarı taşıyor. Bir vatandaş ise sattığı aracının 10 gün sonra 17 bin TL fazla bir fiyata opsiyonlandığını görünce şaşırdığını belirtiyor. Online kanallarda yapılan araştırmada ikinci el araç ilanlarının yer aldığı bir platformda 5 bin 500’den fazla bu şekilde ilan bulunduğu görülüyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Kimi satıcıların yüksek fiyatlı ilan çıktıkları araçlarını opsiyonlayarak piyasayı yükselttiği belirtiliyor.
Kimi satıcıların yüksek fiyatlı ilan çıktıkları araçlarını opsiyonlayarak piyasayı yükselttiği belirtiliyor.

Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşın araç sahibi olmak için harekete geçmesi, sıfır araç tedarikinde yaşanan aksaklık ve ay başında devreye alınan kredi paketi ile ikinci el araç satışında haziran ayına yönelik ciddi bir artış bekleniyor.

Tabi ikinci eldeki bu büyük talebin fiyatlara yansıması da sanıldığından hızlı ve fazla oluyor. Ortaya çıkan bu havayı fırsata çevirmek isteyenler neredeyse gün aşırı fiyatlarla oynuyor.

Nisan ve mayıs aylarında ikinci el araç fiyatlarındaki artış yüzde 10'lara yaklaşırken kimi modellerde ise bu oran yüzde 30'lara kadar çıkmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde yenisafak.com'un 'İkinci elde büyük manipülasyon' başlığıyla gündeme getirdiği fiyat oyununa ilişkin sektör temsilcileri kayıt dışı satışlara dikkat çekerken, fiyatlarda ortaya çıkan balonun perde arkasına ilişkin ise ilk yöntem deşifre oldu.

Sadece bir online e ticarete platformu üzerinden çıkılan 5500 ilanda bu ifade bulunuyor.

OPSİYON YALANI İLE FİYAT ARTIRIYORLAR

Kimi araç satıcılarının piyasadan uygun fiyata aldıkları ikinci el araçların fiyatlarını yükseltmek için çıktıkları ilanlar üzerinden ''opsiyonlanmıştır'' yalanına başvurduğu iddia edildi.

Online kanallar üzerinden başvurulan yöntem ile bir aracın piyasa değerinin üzerinde yazılan rakama alıcıların olduğu ikna edilerek araç alacaklara fiyat noktasında mesaj verilirken, aynı modelde araç satacak vatandaşın da kendi aracı için benzer rakamları isteyerek piyasa fiyatlarının yükseltildiği belirtiliyor.

İkinci el araçta büyük manipülasyon: Fiyatlarda yüzde 30 fazla var!
EKONOMİ
İkinci el araçta büyük manipülasyon: Fiyatlarda yüzde 30 fazla var!

5500 ARAÇTA AYNI MESAJ

Türkiye'de en fazla ikinci el araç ilanının yer aldığı bir online e-ticaret platformu üzerinden çıkılan satılık araç ilanlarına bakıldığında söz konusu ifadenin ne kadar sık kullanıldığı da gözler önüne seriliyor. Yüzde 80'inden fazlası binek otomobil olmak üzere 5500'den fazla vasıtanın ilanın başlığına 'Opsiyonlanmıştır' mesajı düşülmüş durumda.

Söz konusu ilanlar takibe alındığında belli bir süre sonra opsiyonlanan aracın yeniden satışa çıktığı da gözlemleniyor.

10 GÜNDE 17 BİN TL

Aracını Haziran ayının ilk haftası 66 bin TL'ye sattığını ifade eden bir vatandaş ise; 10 gün sonra aynı aracın 83 bin TL'ye ilan çıkılarak opsiyonlanmış olarak internette gördüğünü belirtiyor. Kimi satıcıların ise ilan çıktıkları çok sayıda aracı aynı kişiye opsiyonlaması sosyal medyada alay konusu oldu.

  • 2019 yılında noter kanalıyla yapılan satışlardan elde edilen verilere göre; 7 milyon civarında ikinci el otomobil satılırken bu rakamın ise 3,5 milyonu ise kayıt dışı olarak gerçekleşti.

Çok sayıda satılık aracın aynı isim tarafından opsiyonlanması ise dikkat çekiyor.

TESPİT EDİLİP CEZA KESİLMELİ!

Kayıt dışı tarafta yapılan satışlardan kaynaklı ikinci el araç fiyatlarında yüzde 30 civarında bir köpük olduğunu aktaran sektör yetkilileri ise; söz konu şahısların fiyatları yukarı yönlü manipüle etmesinden kaynaklı araç alım-satım işiyle uğraşanların gerçek fiyatları bir türlü belirleyemediğini, bu yüzden kendilerinin de araçları yüksek fiyattan alınıp yüksek fiyatla satmak zorunda kaldığını dile getirerek Maliye Bakanlığı'nın noterlerle entegre olup bu tarz alım satım yapan kişileri tespitini yaparak ceza uygulanmasını istiyor.

Öte yandan; Kamu bankaları tarafından açıklanan kredi destek paketleri sonrası piyasanın hareketlendiğini ve ikinci el araç ticaretinin hız kazandığını ifade eden Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, internet üzerinden yapılan satışlara dikkat çekerek araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

DOLANDIRICILIK UYARISI!

Dolandırıcıların internette araçları piyasa değerinin altında göstererek, gerçekte olmayan araçların ilanını verdiklerini belirten Erkoç, ‘’ Örneğin İstanbul’dan verilen bir ilan için vatandaşlarımız Ankara’dan alıcı oluyor. Diyorlar ki kaparo gönderirseniz bu aracı satmayacağız. Vatandaş kaparosunu gönderip aracı almaya gidiyor, ortada araç da yok muhatap da… Ne yazık ki caydırıcı bir ceza da yok. O yüzden vatandaşlarımız araç alışverişlerini muhakkak kurumsal yerlerden, otomobil ticaret merkezlerinden, bayilerden yapsınlar. İnternet sitelerinde ne olduğu belli olmayan kişilerin verdiği ilanlara itibar etmesinler. Satın almak istedikleri aracı muhakkak görsünler’’ diye konuştu.

  • Pandemi sebebiyle fabrikaların üretimi durdurması sonrası sıfır araçların henüz ülkeye gelmediğini, arz talep dengesinin bozulduğunu ifade eden Erkoç, dolandırıcıların bu durumdan da faydalandığını söyledi.

YETKİ BELGESİ ÇEKİ DÜZEN GETİRECEK

Sektöre bir standart getirecek olan ikinci el araç ticareti yetki belgesi ile önemli ölçüde bu kayıt dışılığın önüne geçileceğini ve sektöre bir standart geleceğini hatırlatan Erkoç, ‘’Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bekleyen ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak hayata geçecek olan mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu Ağustos ayına kadar uzatılmıştı. Bu süreçle birlikte sektöre bir çeki düzen gelmesini bekliyoruz’’ diye konuştu.

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FOTOĞRAF 24
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Fiat Egea 1.3 MultiJet 2017 (Easy)
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Renault Symbol 1.5 DCI 2016 (Joy)
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Fiat Linea 1.3 MultiJet 2015 (Pop)
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Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2015 (Comfortline)
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Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2016 (Comfortline)
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Renault Megane 1.5 DCI 2017 (Touch)
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Fiat Egea 1.4 Fire 2019 (Easy)
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Renault Clio 1.5 DCI 2016 (Joy)
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Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 (Comfortline)
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Ford Focus 1.6 TDCI 2015 (Trend X)
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Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Touch 110 HP)
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Renault Symbol 1.5 DCI 2017 (Joy)
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Ford Focus 1.6 TDCI 2016 (Trend X)
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Mercedes-Benz C 200d BlueTEC 2016 (AMG)
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Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Touch (90 HP)
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Peugeot 301 1.6 HDI 2017 (Active)
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Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Icon)
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İkinci el araçta faizler düştü: İşte en fazla satan 20 otomobil
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