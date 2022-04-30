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Ekonomi İkinci el oto pazarında yaprak kıpırdamıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci el oto pazarında yaprak kıpırdamıyor

Samsun’da bayram öncesi hareketli olması beklenen ikinci el oto pazarında yaprak bile kıpırdamıyor.

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Haber Merkezi İHA
İkinci el oto pazarında yaprak kıpırdamıyor
İkinci el oto pazarında yaprak kıpırdamıyor

Pandemi dönemi başında peynir ekmek gibi satılan 2. el otomobiller, salgının ilerleyen günlerinde sıfır araç piyasasında yaşanan çip krizi sonrası kıymete bindi. 2. el otomobil fiyatları yaşanan sıkıntıların ardından kısa sürede değerini 3 katına çıkardı.

Samsun’da da bir zamanlar tıklım tıklım dolan 2. el oto pazarında araba almak da satmak da isteyenler sayısı bir elin parmağını geçmedi. Vatandaşlar pazarda yaprak bile kıpırdamadığını söylediler.

“Oto pazarı cumartesi kurulduğu için boş”

Pazarın yanlış günde kurulduğuna dikkat çeken araba satmak için pazara gelen Sedat Demir, “Bayram arifesi olmasına rağmen pazarda sessizlik ve sakinlik hakim. Herhangi bir canlılık yok. Samsun’da ikinci el oto pazarları cumartesi günleri kurulduğu için pazar bu kadar zayıf. Pazar günü olsaydı burası daha kalabalık oluyordu. Samsun’da cumartesi günü oto pazarı kurulmasından insanlar muzdarip. Ben yaklaşık 3,5 saattir arabamı satmayı bekledim. Bu kadar vakitte 2-3 kişi ancak sordu. 34 bin TL’ye satmayı düşündüğüm arabamı 32 bin liraya kadar düştüm. Düşünüp, cevap vereceklerini söylediler” dedi.

“Bu pazara eskiden kalabalıktan girilmezdi”

Eskiden pazarın çok canlı olduğunu ifade eden ve araba almak için pazara gelen İsmet Gündoğdu, “Ne satış var ne alan var ne soran ne de insan var. Pazarda kimse yok. Arabalar da çok pahalı. Önceki zamanlarda insanlar buraya kalabalıktan giremezdi. Araba park yeri bulmakta bile zorlanırdık. Şu anda vaziyette de görüldüğü gibi her yer bomboş. Bu durum nereye kadar sürecek bilmiyoruz. Araba fiyatları korkunç artmış. 1,5 sene önce 27 bin TL’ye aldığım araba bugün 100 bin TL’yi geçmiş” diye konuştu.
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