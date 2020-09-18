İkinci el otomobil piyasası çıldırdı: 20 yaşını üzerindeki araçlar sıfır fiyatına satılıyor

İkinci el piyasasında fiyatların artmasıyla birlikte fırsatçılara gün doğdu. İkinci el araçların satıldığı internet sitesini ziyaret eden vatandaşlar, 20 yaşındasın üzerindeki araçlara sıfır otomobil fiyatı yazıldığını görünce tepki gösterdi. Kuş serisi diye tabir edilen 20 yaş üzerindeki ikinci el otomobiller 145 bin liralara varan fiyatla satışa sunuldu.

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OYNAT 00:00 İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden! İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Öyle ki; artış oranı 2018-2020 arasında yüzde 60'ı aşmış durumda. Tabi fiyatlardaki anormal artışın tek bir sebebi bulunmuyor. Döviz kuru, stok yetersizliği, koronavirüs, sıfır araç fiyatları ve opsiyon yalanı.. Gelin hep birlikte ikinci el araç fiyatlarını etkileyen nedenleri birlikte inceleyelim...



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"Galericilere ve araba pazarlarına gidin"

İnternetten satılan araçların fiyatları artırdığını ifade eden Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "Vatandaşlar internetteki fiyatlara bakıp araç alamaya kalkmasınlar. Galericilere ve araba pazarlarına gitsinler. İnternetteki fiyatlar sun’i. Bütün fiyatların artmasına sebebiyet veriyorlar" dedi.

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"Derhal çözüm bulunmalı"

Bu meselenin derhal çözüme kavuşması gerektiğini söyleyen Yanık, "Beğenmediğin serçe serisine bile 30 bin liradan 100 bin liraya kadar para isteniyor. Böyle giderse araç fiyatlarında artış devam eder. Bu meseleyi halletmemiz lazım. Çözmek için de millî bir duruş sergilemek lazım. Türkiye’de dolar bu kadar artmadı. Son 8 aydır fiyatlar yüzde yüz artış gösterdi" diye konuştu.