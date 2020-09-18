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Ekonomi İkinci el otomobil piyasası çıldırdı 20 yaşını üzerindeki araçlar sıfır fiyatına satılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci el otomobil piyasası çıldırdı: 20 yaşını üzerindeki araçlar sıfır fiyatına satılıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tüm sektörleri etkilediği gibi otomotiv sektörünü de vurdu. Türkiye’de de son dönemde en çok tartışılan konu ÖTV artışı ile birlikte ikinci el fiyatları da arttı. Ancak işler iyice çığırından çıkmaya başladı.

Fiyat artışını fırsat bilenler, 20 yaşın üzerindeki araçları sıfır otomobil fiyatına satışa çıkardı. Kuş serisi diye tabir edilen araçların fiyatının 145 bin lirayı bulması görenleri hayrete düşürdü.

Haber Merkezi İHA
İkinci el otomobil fiyatlarını görenler şoke oluyor.
İkinci el otomobil fiyatlarını görenler şoke oluyor.

İkinci el piyasasında fiyatların artmasıyla birlikte fırsatçılara gün doğdu. İkinci el araçların satıldığı internet sitesini ziyaret eden vatandaşlar, 20 yaşındasın üzerindeki araçlara sıfır otomobil fiyatı yazıldığını görünce tepki gösterdi. Kuş serisi diye tabir edilen 20 yaş üzerindeki ikinci el otomobiller 145 bin liralara varan fiyatla satışa sunuldu.

İkinci el araç alacaklar dikkat: Yeni zam kapıda
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İkinci el araç alacaklar dikkat: Yeni zam kapıda


İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden!
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İkinci el araçta neler oluyor: İşte fiyatları uçuran beş neden!
İkinci el araç fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Öyle ki; artış oranı 2018-2020 arasında yüzde 60'ı aşmış durumda. Tabi fiyatlardaki anormal artışın tek bir sebebi bulunmuyor. Döviz kuru, stok yetersizliği, koronavirüs, sıfır araç fiyatları ve opsiyon yalanı.. Gelin hep birlikte ikinci el araç fiyatlarını etkileyen nedenleri birlikte inceleyelim...


"Galericilere ve araba pazarlarına gidin"

İnternetten satılan araçların fiyatları artırdığını ifade eden Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, "Vatandaşlar internetteki fiyatlara bakıp araç alamaya kalkmasınlar. Galericilere ve araba pazarlarına gitsinler. İnternetteki fiyatlar sun’i. Bütün fiyatların artmasına sebebiyet veriyorlar" dedi.

Otomobil alacakların dikkatine: İkinci el araba fiyatları beş günde bir değişiyor
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Otomobil alacakların dikkatine: İkinci el araba fiyatları beş günde bir değişiyor

"Derhal çözüm bulunmalı"

Bu meselenin derhal çözüme kavuşması gerektiğini söyleyen Yanık, "Beğenmediğin serçe serisine bile 30 bin liradan 100 bin liraya kadar para isteniyor. Böyle giderse araç fiyatlarında artış devam eder. Bu meseleyi halletmemiz lazım. Çözmek için de millî bir duruş sergilemek lazım. Türkiye’de dolar bu kadar artmadı. Son 8 aydır fiyatlar yüzde yüz artış gösterdi" diye konuştu.

ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı en fazla artan ikinci el otomobil
FOTOĞRAF 25
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​İkinci el araç piyasasında fiyatlar bazı modellerde sıfır araç modellerine kadar çıkarken geçtiğimiz günlerde sürpriz bir ÖTV düzenlemesi hayata geçirildi.
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ÖTV düzenlemesi ile motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.
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1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
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ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el araç alacaklar son fiyatları merak etmeye başladı. Düzenleme sonrası ikinci el araç fiyatlarında ortalama yüzde 5 artış oldu. İşte ikinci elde marka marka yaşanan fiyat artışları..
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Volvo Fiyat artışı: Yüzde 6,59
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Volkswagen Fiyat artışı: Yüzde 4,90
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Toyota Fiyat artışı: Yüzde 4,27
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Skoda Fiyat artışı: Yüzde 5,59
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Seat Fiyat artışı: Yüzde 3,40
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Renault Fiyat artışı: Yüzde 3,91
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Pegeout Fiyat artışı: Yüzde 3,58
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Opel Fiyat artışı: Yüzde 3,35
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Nissan Fiyat artışı: Yüzde 3,90
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Mercedes Fiyat artışı: Yüzde 5,58
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Land Rover Fiyat artışı: Yüzde 7,60
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KİA Fiyat artışı: Yüzde 5,31
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Hyundai Fiyat artışı: Yüzde 3,83
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Honda Fiyat artışı: Yüzde 3,70
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Ford Fiyat artışı: Yüzde 2,41
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Fiat Fiyat artışı: Yüzde 1,56
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Dacia Fiyat artışı: Yüzde 4,01
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Citroen Fiyat artışı: Yüzde 4,38
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BMW Fiyat artışı: Yüzde 4,86
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Alfa Romeo Fiyat artışı: Yüzde 3,67
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Audi Fiyat artışı: Yüzde 4,04
ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı en fazla artan ikinci el otomobil
Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen sürpriz ÖTV düzenlemesi ile kimi sıfır otomobilin fiyatı yükselirken kimin de ise kısmen de olsa indirim gerçekleşti. ÖTV düzenlemesi ile fiyatları değişen sadece sıfır araçlar olmadı. Uzun süredir yükselişte olan ikinci el araç fiyatları da ÖTV düzenlemesi ile yükselişe geçti. İşte marka marka düzenleme sonrası ikinci el araçta ortalama yaşanan fiyat artışları..


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