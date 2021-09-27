İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk sürüyor

Pandemi dönemiyle birlikte önemli bir ivme yakalayan ikinci el araç piyasası bir süredir durgun seyrediyor. Talebin olmadığını söyleyen oto galericiler, piyasanın önümüzdeki dönemde hareketleneceğini düşünüyor.

Galerici Ümit Kayıtbey, piyasada durgunluğun devam ettiğini söyleyerek, "Geçen sene piyasada hareketlilik vardı. Piyasanın ileriki dönemde hareketleneceğini düşünüyorum. Fiyatlarda stabil ilerliyor. Sıfır araç bulunmaması ve koronavirüs etkilerinin devam etmesinden kaynaklı piyasa oldukça etkilendi. Araçlara talep de şu dönemde düşük seyrediyor. İlkbaharda ikinci el araçlara talep olacağını düşünüyorum" dedi.

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"Koronavirüs sebebiyle yasaklar gelmezse tekrar hareketlilik başlayabilir"

Galerici Ömer Şahin ise, "İkinci el otomobil piyasasında pandemi döneminde bir hareketlilik yaşanmıştı. 2020’nin son çeyreğine kadar piyasada bir hareketlilik vardı. Bu durumun bir sebebi de vatandaşın altın ve döviz gibi yatırım araçlarına yönelmesidir. Kurban Bayramı’ndan sonra biraz hareketlilik yaşanmıştı ancak şu dönemde biraz piyasada durgunluk yaşanıyor. Şu anda araçlara talep yok ancak koronavirüs sebebiyle yasaklar gelmezse tekrar hareketlilik başlayabilir" ifadelerini kullandı.

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