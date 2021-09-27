Ekonomi İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk sürüyor
OTOMOTİV

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk sürüyor

İkinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Galericiler, talep ve fiyatların sabit ilerlediğini belirtirken, piyasanın önümüzdeki dönemde hareketlilik kazanacağını düşünüyor.

Haber Merkezi İHA
İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluk sürüyor
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Pandemi dönemiyle birlikte önemli bir ivme yakalayan ikinci el araç piyasası bir süredir durgun seyrediyor. Talebin olmadığını söyleyen oto galericiler, piyasanın önümüzdeki dönemde hareketleneceğini düşünüyor.
Galerici Ümit Kayıtbey, piyasada durgunluğun devam ettiğini söyleyerek, "Geçen sene piyasada hareketlilik vardı. Piyasanın ileriki dönemde hareketleneceğini düşünüyorum. Fiyatlarda stabil ilerliyor. Sıfır araç bulunmaması ve koronavirüs etkilerinin devam etmesinden kaynaklı piyasa oldukça etkilendi. Araçlara talep de şu dönemde düşük seyrediyor. İlkbaharda ikinci el araçlara talep olacağını düşünüyorum" dedi.

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"Koronavirüs sebebiyle yasaklar gelmezse tekrar hareketlilik başlayabilir"

Galerici Ömer Şahin ise, "İkinci el otomobil piyasasında pandemi döneminde bir hareketlilik yaşanmıştı. 2020’nin son çeyreğine kadar piyasada bir hareketlilik vardı. Bu durumun bir sebebi de vatandaşın altın ve döviz gibi yatırım araçlarına yönelmesidir. Kurban Bayramı’ndan sonra biraz hareketlilik yaşanmıştı ancak şu dönemde biraz piyasada durgunluk yaşanıyor. Şu anda araçlara talep yok ancak koronavirüs sebebiyle yasaklar gelmezse tekrar hareketlilik başlayabilir" ifadelerini kullandı.

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İşte sahibinden ikinci el arabada en çok satılan marka: ÖTV indiriminin ardından resmen yok sattı
FOTOĞRAF 11
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Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.
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Satışlar, temmuza göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre yüzde 37 düştü. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı.
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Ağustosta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.
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En çok satılan 10 marka <br><br> Bu yılın ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 20 bin 822 adetle VW oldu. VW'yi, 17 bin 292 adetle Renault ve 13 bin 511 adetle Ford takip etti.
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Ford'un ardından 12 bin 694 adetle Fiat, 8 bin 384 adetle Opel, 7 bin 795 adetle BMW, 7 bin 760 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 13'le Hyundai, 6 bin 593 adetle Peugeot ve 5 bin 199 adetle de Audi izledi. Ağustos ayında Audi markası 2 adet fazla satışla, Toyota'yı geçerek ilk 10 marka arasında yer aldı. Ancak ilk 8 aylık döneme bakıldığında toplam satışlarda Toyota yine ilk 10 marka arasındaki yerini korudu.
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Söz konusu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 76'sını temsil etti.
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Passat ilk sırada <br><br> Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi. <br><br> Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 114 adetle yine başı çekerken, Passat'ı, 5 bin 11 adetle Renault Clio ve 4 bin 572 adetle de Renault Megane izledi.
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Ardından 4 bin 65 satışla Ford Focus, 3 bin 679 ile Opel Astra, 3 bin 329 ile Toyota Corolla, 3 bin 82 satışla VW Golf, 3 bin 39'la VW Polo, 3 bin 25'le Fiat Egea ve 2 bin 872 ile de BMW 3 Serisi sıralandı. Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 33'ünü oluşturdu.
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En hızlı Renault satıldı <br><br> Ağustos ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 36 gün olurken, en hızlı satılan marka 28 günle Renault oldu. En yavaş satılan ise 49 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.
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Ticaride Doblo ağustosta ilk sıraya yerleşti <br><br> Hafif ticari araçlar kategorisinde 2 bin 888 adetle Fiat Doblo ilk sıraya yerleşti. Bunu 2 bin 599 adetle Ford TransitTourneo Courier, 2 bin 448 adetle Fiat Fiorino, 1.824 adetle Ford TransitTourneo Connect, 1.649 adetle VW Caddy, 1.424 adetle VW Transporter, 1.129 adetle Ford Transit, 1.032 adetle Renault Kangoo, 905 adetle Peugeot Partner ve 734 adetle de Citroen Berlingo izledi.
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İşte sahibinden ikinci el arabada en çok satılan marka: ÖTV indiriminin ardından resmen yok sattı
İkinci el online oto pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın ağustos ayında da sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olurken otomobil kategorisinde en çok VW'nin Passat ve hafif ticaride de en Fiat'ın Doblo modeli satıldı.
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