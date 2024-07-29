İkinci elde ‘senet’e dönüş

Pazarı dibe vuran ikinci el otomobil galerileri taşıt kredisi fazilerinin yüksek oluşu nedeniyle senetle satışa başladı. Sicili bozuk olan ve araç almak isteyenlere faktoring şirketlerinden kredi temin eden galeriler piyasanın hareketlenmesi iç in yeni yollar arıyor.

SİCİLİ BOZUK OLANA 30 DAKİKADA KREDİ

Dijital ikinci el otomobil ilan platformlarında araçlarını satmaya çalışan galericiler, anlaşmalı bankaların yanı sıra faktoringlerle de çalışıyor. Son 1 yıldır sıfır araçların bolluğunun yanı sıra taşıt kredi fazilerinin yükseliğinden adeta yaprak kımıldamayan ikinci el otomobil pazarında hareketlilik getirecek yeni formüller aranıyor. Banka kredisi alamayan ama taşıt almak isteyen sicili bozuk müşterilerine faktoringler aracılığıyla kredi temin ediyor. Galericiler ‘Sicili bozuk müşterilerimize 30 dakiada kredi çıkarılır’ gibi ifadelerle satış yapmaya çalışıyor.

KREDİYE YÜZDE 4,20 SENETE YÜZDE 5,30 FAİZ

Banka taşıt kredilerinin faiz oranları yüzde 3,90’lardan başlarken, galericilerin sunduğu kredi imkanlarında banka kredisine yüzde 4,20 faiz talep ediliyor. Senetli satışlarda ise bu oran 5,30’a çıkıyor. Öte yandan senetli satışlarda dosya masrafı adı altında 20 bin lira elden para talep ediliyor. Sicili bozuk müşterileri senetli satışa yönlendiren galericiler bu yöntemle piyasayı hareketlendirmye çalışıyor.

400 BİN LİRALIK SENET 36 AYDA 1 MİLYONU GEÇİYOR

600 bin liralık ikinci el otomobil almak isteyen vatandaşlara faktoringler aracılığıyla 400 bin lira kredi sunan galeriler, 12 ayda 5,30 faiz oranıyla 600 bin lira ödeme planı çıkarıyor. Aynı kredide 24 ay vadede 5,30 faiz oranıyla geri ödemesi 829 bin lirayı olurken, 36 ayda ise 1 milyon 92 bin lirayı buluyor. Banka kredisinde ise 285 bin liralık tutarın faizi yüzde 4,20 olarak hesaplanıyor.

PAZAR DÜŞTÜKÇE FİYATLAR DİP YAPTI

Bu yılın ilk 6 ayında 4,8 milyon ikinci el araç devri yapılırken, geçtiğimiz yıl bu rakam 5,7 milyon adetti. Bu da yılın ilk yarısında pazarın yüzde 15 oranında daraldığı anlamına geliyor. Öte yandan satışlar düştükçe sıfır araç fiyatıyla ikinci el araç fiyatı arasındaki makas da giderek açıldı. Geçtiğimiz yıllarda görülen sıfırından daha pahalı ikinci el otomobil piyasada kalmazken, şu anda en az yüzde 20 fark bulunuyor. Yıl başından bu yana ise ikinci el fiyatları yüzde 30 civarında düşüş gösterdi. İkinci eldeki otomobillerin yaş ortalaması ise 10’un üzerinde.







