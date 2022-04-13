İklim değişikliğinin ekonomiye etkisi 'Eko İklim Zirvesi'nde ele alındı

Zirve, yabancı ülke devlet başkanları, bakanlar, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda paydaşı “iklim değişikliği” konusu etrafında bir araya getirdi.

Dünyadaki ilk “ekonomi ve iklim değişikliği” temalı fuara ev sahipliği yapan zirve’de, Türkiye’nin otomobili TOGG da yer aldırken, konserden yarışmaya, gösteriden sürdürülebilir tekstil defilesine onlarca etkinlik gerçekleştirildi.

Zirve sırasında dışişleri bakan yardımcısı, ab başkanı, büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ato yönetim kurulu üyesi Nuh Acar’la birlikte iklim değişikliğine dikkat çekmek için zirve gerçekleştirilen Ato Congresium’a bisikletle geldi.

Ato başkanı baran: “Ankara ticaret odası olarak destek verdiğimiz bu zirve ile bir yandan iklim değişikliğinin ekonomiye etkisi ele alınırken diğer yandan Ankara’nın kongre ve fuar şehri potansiyelini ortaya çıkarıldı”

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13 Nisan 2022- İklim değişikliğinin ekonomiye etkisini ele almak ve iklim değişikliği ile yeşil dönüşümün konularında farkındalık oluşturmak amacıyla, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) desteğiyle ve öncülüğünde 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi/Fuarı" bilgilendirici oturumlar, iyi uygulama örneklerinin yer aldığı fuarıyla rekorlara imza attı.

Zirveyi değerlendiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Zirve’yle bir yandan iklim değişikliğinin ekonomiye etkisi ele alınırken diğer yandan Ankara’nın kongre ve fuar şehri potansiyelini ortaya çıkardığını söyledi. Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak destek verdiğimiz bu zirve ile bir yandan iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini ele alınırken diğer yandan Ankara’nın kongre ve fuar şehri potansiyeli ortaya çıkarıldı.

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Yeşil Mutabakat süreci en çok ticari hayatımızı etkileyecek ve bu sürece nasıl hazırlanmak gerektiği konusunda farkındalık oluştu. Ayrıca yıllardan beri Ankara ekonomisinin gelişimi için kongre ve fuar turizminin öneminden bahsediyorduk. Zirve bu konuda da iyi bir örnek oldu. Benzer faaliyetler kent ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

4 SALON, 6 MEYDAN 322 KONUŞMACI, 100 BİN 900 İZLEYİCİ

Zirve programları Biotrend Salonu, Dünya Salonu, Hava Salonu ve Su Salonu olmak üzere dört ayrı salon; Vakıfbank İklim Meydanı, Sektörler Meydanı, Yeşil Meydan, Kampüs Meydanı, Genç Meydan, GSB Meydanı ve Yeşil Fikirler Meydanı olmak üzere 6 meydanda aynı anda devam etti. İki gün boyunca 5 yabancı ülke devlet eski başkanı, bir yabancı ülke eski Başbakanı, bakanlar, bakan yardımcıları, valiler, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, TBMM Komisyon Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları, belediye başkanları, Banka Genel Müdürleri, finans sektörü temsilcileri, üst düzey bürokratlar, rektör ve rektör yardımcıları, akademisyenler, dernek başkanları, Oda/Borsa temsilcileri, kamu görevlileri, kent konseyi temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uluslararası örgüt temsilcileri, özel sektör CEO’ları, hukukçular, gazeteciler, sporcular, sanatçılardan oluşan 322 konuşmacı, iklim değişikliğini ve sonuçlarını ele aldı. İlk gün 52 bin 300, ikinci gün 42 bin 700 kişi tarafından ziyaret edilen Zirve’nin toplam katılımcı sayısı 95 bin oldu.

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Zirve kapsamında, dünyadaki ilk ekonomi ve iklim değişikliği temalı fuarda kurulan 152 stantta iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konularında kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları sergiledi.

ZİRVE PROGRAMI DAKİKA DAKİKA CANLI YAYINDA

Zirve programını vatandaşlar televizyon, bilgisayar, telefon ve tabletleri başında da izleyebildi. Türksat’ın uyduya çıktığı Zirve programının tamamı Ankara Ticaret Odası’nın YouTube kanalından, açılış programı ile bazı oturumlar ise ulusal ve yerel televizyon kanallarından canlı olarak yayınlandı.

Anadolu Ajansı’nın “global iletişim ortağı”, Türk Telekom’un “dünya sponsoru” olduğu Zirve’de Türk Telekom’un Üst Düzey Yöneticisi Ümit Önal, teşekkür plaketini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

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KAYMAKCI BİSİKLETE BİNEREK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Zirve sırasında Dışişleri Bakan Yardımcısı, AB Başkanı, Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ile birlikte, iklim değişikliğine dikkat çekmek için zirvenin gerçekleştirildiği ATO Congresium’a bisikletle geldi.

MEDYA FARKINDALIĞI

İklim değişikliği konusunun, kamuoyunu bilgilendirmekle görevli medya mensuplarının da dikkatine sunulması amacıyla, Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, İngiltere, İsviçre ve Avusturya olmak üzere 6 ülke ile Türkiye’nin 81 ilinden davet edilen toplam 137 medya mensubunun yanı sıra, Türkiye İnternet Medya Birliği (TİMBİR) temsilcileri ile medya mensuplarının üyesi olduğu Medya-İş Sendikası da Zirve’de yer aldı. Zirve’ye katılan medya mensuplarına iklim elçisi olarak plaket verildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY’IN MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Zirve’nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum video mesaj gönderdi.

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Zirve açılışına Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ile büyükelçiler, eski devlet başkanları, rektörler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, organize sanayi bölgeleri, bankalar, iş insanları, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin “Gelecek Yüzyılın Meslekleri” başlıklı bir konuşma ile Zirve’de yer alırken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet M. Kasapoğlu da Zirve kapsamında kurulan GSB Meydanı’nı ziyaret etti ve bir konuşma yaptı.

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YEŞİL DÖNÜŞÜMDE SORUNLAR VE FIRSATLAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Türkiye'de Yeşil Dönüşüm Sorunlar Fırsatlar” başlıklı oturumda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay konuşmacı olarak yer aldılar.

YEŞİL DÖNÜŞÜMDE TARIM VE GIDA

Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Yeşil Dönüşümde Tarım ve Gıda” oturumu, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı M. Ülkü Karakuş moderatörlüğünde gerçekleşti.

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DEVLET BAŞKANLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEYİ ANLATTI

Zirve’nin açılış programının ardından gerçekleştirilen "İklim Değişikliğinde Global Stratejiler" başlıklı oturuma Kuzey Makedonya Eski Devlet Başkanı Dr. Gjorge Ivanov, Kolombiya Eski Devlet Başkanı Andres Pastrana Arango, Nepal Eski Başbakanı Madhav Kumar Nepal, Endonezya 5. Cumhurbaşkanı Megawati Sukarnoputri ve Kanada Eski Başbakan Yardımcısı Sheila Copps konuşmacı olarak katıldı.

Ivanov oturumda yaptığı konuşmada kutuplardaki buz oranlarının çok hızlı şekilde erimeye devam ettiğine dikkati çekerek, "İklim değişikliği ve deniz seviyesinin yükselmesi büyük şehirleri vuracaktır." dedi. Kolombiya Eski Devlet Başkanı Arango ise ülkesindeki iklime ve çevreye zarar veren süreçlere dair değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesi açısından iklim değişikliğinin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Nepal Eski Başbakanı Kumar da dünyanın, günümüzde küresel iklim krizinin çeşitli sonuçlarıyla yüzleştiğini kaydetti. İklim değişikliğinin ekosistemi farklı derecelerde etkileyeceğini kaydeden Endonezya 5'inci Cumhurbaşkanı Sukarnoputri, özellikle küresel gıda krizinin farklı formlarına yol açacağını söyledi. Kanada Eski Başbakan Yardımcısı Sheila Copps da online olarak katıldığı oturumda dünyanın ve insanoğlunun ciddi zorluklarla yüzleştiğini aktararak tsunamiler ve tayfunlar gibi doğa olaylarının toplumların geleceğini değiştirebileceğini söyledi.

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Zirve kapsamında gerçekleştirilen "İklim Değişikliği ve Küresel Yeşil Dönüşüm" oturumuna konuşmacı olarak katılan Birleşmiş Milletler (BM) Sınai Kalkınma Örgütü Türkiye Direktörü Süleyman Yılmaz, iklim değişikliğine yönelik çalışmalarda üniversitelerin ve STK'ların önemli bir yer tuttuğunu söyledi. UNGCII Vakfı Kurucusu ve Direktörü Roland Schatz ise iklim değişikliği ile ilgili Ankara’daki üniversiteler ile ABD’deki üniversitelerin ortak çalışma yapabileceklerini kaydetti. Fransa İklim Elçisi Stephane Crouzat ise yaptığı konuşmada, Paris İklim Anlaşması’nın iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli olduğunu ifade etti. Oturumun moderatörlüğünü ise E. Büyükelçi Mithat Rende üstlendi.

“TİCARET” VE “SANAYİ”NİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ KONUŞULDU

Zirve’de Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken’in “Ticaretin Yeşil Dönüşümü”nü konuştuğu oturumu Dünya Gazetesi Yazarı Şeref Oğuz yönetti.

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İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşümde daha hızlı sonuçlar almak için bir yol haritasını belirleyeceklerini kaydeden ATO Başkanı Baran, atılması gereken adımlara dikkati çekerek, "Yeşil dönüşümde eğitim çok önemli. Bu süreçte iş yapış biçimleri değişecek. Buna yönelik elemanlar yetiştirilmesi gerekiyor." dedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de organize sanayi bölgelerinde yeşil dönüşüm için yapılması gerekenlere dikkati çekerek, "Bundan sonraki OSB'lerin yeşil OSB'ler olarak kurulması gerekiyor." diye konuştu.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Türk toplumunun uzun zamandır çevre bilincinin farkına vardığını dile getirerek; konunun sadece maliyet olmadığını, ticaretin içerisinde pazar payını kaybetme ihtimalinin de olduğunu söyledi. Oturumun ardından konuşmacılara anı plaketlerini Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir verdi.

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“Sanayinin Yeşil Dönüşümü”nün ele alındığı ve moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun yaptığı oturumda ise Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi konuşmacı olarak yer aldı. ASO Başkanı Özdebir yaptığı konuşmada "iklim adaleti" konusuna değinerek, karbondioksit emisyonunun büyük kısmının dünyanın önde gelen ülkeleri tarafından yapıldığını söyledi. Özdebir, bu durumun faturasını dünyada bütün ülkelerin ödemek zorunda kaldığını ve iklim adaletsizliğinin ortaya çıktığını ifade etti.

Dünyanın kırmızı alarm verecek noktaya geldiğine işaret eden İSO Başkanı Bahçıvan da bu durumun artık sadece raporlarda değil, olağanüstü iklim krizleriyle de görüldüğünü söyledi. Bahçıvan, bu zamana kadar dünyanın hor kullanıldığını ve burada gelişmiş ülkelerin hata payının büyük olduğunu ifade etti.

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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ KONUŞTU

Zirvede, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz moderatörlüğünde, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın katılımlarıyla “Büyükşehirlerde Yeşil Dönüşüm” başlıklı oturum gerçekleştirildi.

Sunum eşliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında Sıfır Atık Projesi’nin önemine değinen Fatma Şahin, "İnorganik ve organik atıkları ayrıştırarak organik hayvan atıklarından ve sıvı gübreden biyogaz üreten ilk belediyelerden biri olduk" dedi. Hava kirliliğini azaltmak için kömür yerine doğal gaz kullanımını teşvik ettiklerini aktaran Şahin, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için iklim kanununun çıkarılması gerektiğini vurguladı. Mansur Yavaş da konuşmasında Ankara’da su kullanımına ilişkin bilgi vererek, “Belediyeler olarak suyun tüketimini kontrol etmemiz lazım. Farkındalığın artırılması ve vatandaşların sorumluluk alıp elini taşın altına koyması lazım” dedi. Yavaş, atık suların yeniden kullanıma kazandırılması çalışması başlattıklarını da kaydetti.

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Uğur İbrahim Altay da geçen şubat ayında Türkiye’nin ilk iklim şurasını Konya’da düzenlediklerini belirterek, şurada gençlerin katılımından ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi sahiplenmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Konya’nın 31 ilçesinde iklim değişikliğine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Altay, karbon salınımına karşı Konya’da toplam bisiklet yolu uzunluğunu 550 km’ye çıkardıklarını da ifade etti. Altay, “Türkiye’nin bisiklet şehri olacağız” dedi. Doç. Dr. Lütfü Savaş ise, iklim değişikliğiyle mücadelenin insan geleceğine odaklı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirterek, farkındalığın arttırılması için en ücra köşelere kadar iklim değişikliği konusunun anlatılması gerektiğini söyledi. Yücel Yılmaz da konuşmasında ülke gündemine oturan müsilaj sorununda Türkiye’nin katkısının yüzde 1’in altında olmasına rağmen komşu il ve ülkelerin eylemlerinin sonuçlarına maruz kaldığını belirterek, mücadelenin de ortaklaşa yürütülmesi gerektiğini söyledi.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE YEREL BAKIŞ

“İklim Değişikliğine Yerel Bakış” oturumu, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilci Yardımcısı Deniz Gürel moderatörlüğünde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katılımlarıyla gerçekleşti. Zirve’de Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de "Yerel Yönetimlerde Yeşil Dönüşüm" başlıklı konuşma gerçekleştirdi.

Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil moderatörlüğündeki “Fark Yaratanlar - İyi İş Örnekleri” oturumunda, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, TAV Esenboğa A.Ş. Genel Müdürü Nuray Demirer ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Huseyin Kutsi Tuncay yer aldı.

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YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMANI

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan’ın yeşil dönüşüm ve finansman ilişkisine dair konuşma yaptığı Zirve’de, konuyla ilgili bir de oturum gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay moderatörlüğünde “Yeşil Dönüşümde Destek Programları” başlığıyla gerçekleşen oturumda; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, İŞKUR Genel Müdürü Oğuz Kağan Güldoğan ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan konuşma yaparak yeşil dönüşümün finansmanı ve mali işbirlikleri hakkında bilgi verdi.

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KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, “Yeşil Uyum Finansmanı" oturumunda yeşil dönüşümü iş dünyasının finansman ihtiyacı açısından değerlendirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, moderatörlüğünü Gülçin Üstün Can’ın yaptığı oturumda iklim değişikliği konusunu anlattı. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün de konuşmacı olduğu Zirve’de, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın, gazeteci-televizyoncu Gülşen Coşkun’un moderatörlüğünde enerjide yeşil dönüşümü anlattı.

“Küresel Isınmaya JeoBiyolojik Bakış” oturumu Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Çetinkaya ve Biyolog – Yazar Prof. Dr. Ali Demirsoy’un katılımıyla gerçekleşti.

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Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Ali Rıza Koç moderatörlüğündeki “Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Vergisi Uygulaması ve Ekonomik Sonuçları ve Sivil Toplum Hareketi” oturumunda Biyolog, Ekolog, Çevre Bilimci Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu, Ankara Üniversitesi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Latif Kurt, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan moderatörlüğündeki “Organize Sanayi Bölgeleri: Sanayileşmenin ve Yeşil Dönüşümün Öncüleri” oturumu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği̇ (OSİAD) Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme ihtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Niğde Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş'ın katılımıyla yapıldı.

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23 ÜNİVERSİTE VE BİNLERCE GENÇ “İKLİM” İÇİN ZİRVE’DE

Başkent’ten Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, TED Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi ve Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi katılırken, Nevşehir’den Kapadokya Üniversitesi, Kayseri’den Abdullah Gül Üniversitesi, Konya’dan KTO Karatay Üniversitesi, Gaziantep’ten Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kocaeli’nden Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olmak üzere toplam 23 üniversite ile binlerce üniversite öğrencisi genç Zirve’de yer aldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BİLİMSEL BAKIŞ DA ZİRVE’DE

15 Rektör ve rektör yardımcısı ile 86 akademisyenin yer aldığı Zirve'de, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşen Apaydın ile TED Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da konuşma yaptı.

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İKLİM ŞURASI ZİRVE’DE DEĞERLENDİRİLDİ

Zirve’de Konya’da gerçekleştirilen İklim Şurası da değerlendirildi. “2022 İklim Şurası Değerlendirmeleri” başlıklı oturum, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu’nun moderatörlüğünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Müdürü Canan Özkan, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Dr. Abdülkadir Bektaş ve WWF Türkiye İklim ve Enerji Programı Kıdemli Uzmanı Tanyeli Behiç Sabuncu’nun katılımı ile gerçekleşti.

İKLİM DOSTU PROJELERLE 20’DEN FAZLA ORTAÖĞRETİM KURUMU ZİRVE’DE

Zirve’de Ankara Pursaklar Fen Lisesi, Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları, İDV Özel Bilkent Okulları, Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Maya Okulları, Muradiye Öğretim Kurumları, Pınar Eğitim Kurumları, Sınav Koleji, Büyük Kolej, Yükselen Koleji, Beysukent Koleji, Beştepe Koleji, Zafer Koleji, Çözüm Akademi Okulları, Yenimahalle Kampüs Koleji, Meltem Ayhan Okulları, OSTİM OSB Teknik Koleji, ASO Teknik Koleji ve 29 Mayıs Okulları olmak üzere 20’yi aşkın ortaöğretim kurumu iklim dostu projelerini stantlarda sergileyerek Zirve’ye katkı sağladı. Zirve’ye ayrıca Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullardan öğrenciler de katıldı.

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Herkes İçin Eşitlik ve Liderlik Platformu Derneği’nin (HelpZone) de stant açtığı Zirve’de, Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Çankaya Güzel Sanatlar Lisesi, Rıdvan Binnaz Ege Anadolu Lisesi, BİLSEM, HEMPA Çocuk Derneği ve Zirve’ye katılan okullar Yeşil Fikirler Meydanı’nda konserden gösteriye, atölye uygulamalarından yarışmaya, konserlerden proje sunumlarına onlarca etkinlikle yer aldı. Binlerce öğrencinin ziyaret ettiği Zirve’de sergilenen projelerle çocuklar ve gençler iklim farkındalığı kazandı.

FUTBOLDA YEŞİL DÖNÜŞÜM

Zirve’nin ilgi çeken oturumlarından biri de eski futbolcu Cevad Prekazi’nin katıldığı, moderatörlüğünü Özlem Gürses’in yaptığı "Futbolda Yeşil Dönüşüm" başlıklı oturum oldu. Zirvede HABİTAT Derneği Başkanı Sezai Hazır, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da birer konuşma yaptı.

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İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ZİRVE’DE

“İklim Değişikliği Odağında İnovatif Ürünler: Koç Topluluğu Örnekleri” oturumu, KOÇ Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ebru Bakkaloğlu Tüzecan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Arçelik-Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, Yapı Kredi-Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Kaan Şakul, Ford Otosan-Araç Donanım Sistemleri Mühendislik Lideri Ozan Nalcıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı oturumda, karbon ayak izini azaltmak için şirketlerin çalışmaları ele alındı.

TOGG İÇİN 1.000 ŞARJ İSTASYONU”

Zirve ve fuarın gözdesi Türkiye’nin elektrikli otomobili TOGG oldu. Katılımcılar, hem TOGG otomobilini ilgiyle izledi hem de TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş‘ın konuşmasını aynı ilgiyle dinledi. TOGG’un üretim süreci hakkında bilgi veren Karakaş, şarj altyapısı kapsamında Türkiye’de ciddi adımlar atıldığını belirterek “Biz de TOGG olarak akıllı ve hızlı şarj hizmetlerini oluşturabilmek için bir şirket kurduk ve önümüzdeki 12 ay içinde toplam 1.000 tane şarj istasyonumuzu kurmak için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

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Zirve’de WAT Motor Company Genel Müdürü Oğuzhan Öztürk ise geliştirdikleri yenilikçi teknolojileri anlattı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta’nın moderatör olduğu “İklimi Değiştirmek” başlıklı oturumda, TBMM Çevre Komisyonu Üyesi-AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Çevre Komisyonu Üyesi-CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi-İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı konuştu.

Zirve’de TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı-AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi-AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da birer konuşma yaptı.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ AJANDAMIZA KODLADIK”

"İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Odağında Medya ve Habercilik" oturumunda konuşan Anadolu Ajansı Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, iklim kriziyle mücadelede sorumluluk düşen kesimlerden birinin de medya olduğunun altını çizdi. Bostan, "İklim değişikliği ve çevre meselesini Anadolu Ajansı olarak haber ajandamızın en önemli maddelerinden biri olarak kodladık. Bu doğrultuda önemli adımlar atıyoruz. Anadolu Ajansı olarak konvansiyonel medyada Türkiye'nin ilk Çevre Editörlüğünü kurduk ve ekiplerimizi oluşturduk.” diye konuştu.

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STANTLARDA PROJELER TANITILDI

Dünyanın ilk iklim değişikliği fuarı pek çok firmanın projelerinin sahne alanı oldu. Üç kıtada 25 üretim tesisiyle dünya demir çelik devleri arasında yer alan Tosyalı Holding, Roketsan, Aselsan, Arçelik, Ford Otosan, Kartallar Holding gibi bir çok firma ile Ankara Yurtiçi Nakliye Lojistik Merkezi, Serveç gibi kuruluşlar da fuara stantlarıyla katıldı.

ZİRVEYİ KONSERLER RENKLENDİRDİ

Tiyatro oyuncusu Altan Erkekli’nin sunumuyla gerçekleşen, Müfit Can Saçıntı’nın sahne aldığı Zirve’de; Nil Karaibrahimgil'in Yuvam Dünya Derneği için yazıp, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile birlikte seslendirdiği “Uyan Anne, Uyan Baba” şarkısının video gösterimi de gerçekleştirildi. Selçuk Balcı & Bahadır Tatlıöz, Dolapdere Big Gang, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Suya Türküler, Antakya Medeniyetler Korosu konserleri, Zirve’ye ayrı bir renk ve coşku kattı.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA

Çeşitli sergi ve atölye çalışmalarına da yer verilen Zirve’de gerçekleştirilen Hamiyet Gürelli, Angora Mohair, Ekoloji RH (+) Defileleri, katılımcıların ilgi odağı oldu.

Anadolu Ajansı ile Medya-İş Sendikası iş birliğiyle açılan, iklim değişikliğinin etkilerini gösteren fotoğraflardan oluşan sergi de yoğun ilgi gören etkinlikler arasında yer aldı.

İKLİM ELÇİLERİ

EKO İKLİM Zirvesi’ne katılan binlerce İklim Elçisi, iklim farkındalığı yüzde 95 seviyesinde olan gençlerin çözüme katkı sunmak amaçlı birlikteliğine sahne oldu. Ünlü futbolcu Cevad Prekazi de İklim Elçisi olarak gençlerin yanında yer aldı.