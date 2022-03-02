İklim dostu tarım modeli

Konya’da düzenlenen İklim Şurası’nda, tarımda sera gazının azaltılması konusu ele alındı. Bu çerçevede iklim değişikliğine uyumlu tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak. Tarımın iklim değişikliğine göre uyum konularının tartışıldığı şurada iklim değişikliğinden etkilenecek sektörlerin uyum politikaları yeniden planlandı. Tarımın iklim değişikliğine ilişkin uyumu şu adımlardan oluşacak:

KAYNAKLARA KORUMA

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri en aza indirilecek ve su kaynakları korunacak. Sürdürülebilir kullanım doğrultusunda nehir havza yönetim planları, taşkın yönetim planları, kuraklık yönetim planları ve sektörel su tahsisi planları gibi havza ölçekli planlar 25 havzada tamamlanacak.

SU ÜRÜNLERİNE TEŞVİK

İklim değişikliği etkilerine karşı ekosistem temelli balıkçılık yönetimi uygulanarak sucul biyolojik çeşitlilik korunarak geliştirilecek. Ayrıca iklim değişikliğine uyumlu sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği teşvik edilecek. İklim değişikliğine dirençli, rekabetçi ve teknolojiyi etkin kullanan, havzanın ürün desenini ve su bütçesini dikkate alan verimli bir tarım sektörü oluşturulacak.

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GÜÇLÜ TARIM SİGORTASI

Ekosistem hizmetleri ve biyoçeşitliliğin korunması amacıyla iklim değişikliğine uyumlu tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak. İklim değişikliğine bağlı afetlere karşı tarım sigortaları sistemi (TARSİM) güçlendirilecek.

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Kentsel ve kırsal peyzajlarda, tüm sektör ve tematik alanlarda altyapı ve üstyapının iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi için doğa temelli çözümler kullanılacak. İklim değişikliğine uyum amacıyla sektörel bazda erken uyarı sistemleri kurulacak ve bütünleşik çalışabilecek şekilde düzenlenecek.

İKLİM DOSTU DESTEKLEME

Tarım sektöründe iklim değişikliği ile mücadele ve sera gazı azaltımı için kısa, orta ve uzun vadeli ulusal strateji ve eylemler belirlenerek çiftçi odaklı uygulanacak. “İklim Dostu Tarımsal Destekleme Modeli” oluşturularak.

ARAZİ BANKACILIĞI

Bütünleşik bir yaklaşımla ekosistem odaklı gıda üretim modeli oluşturularak tarım-gıda değer zinciri sürdürülebilir ve döngüsel hale getirilecek. Tarımda verimlilik artışı ve emisyonların etkin yönetimi amacıyla arazi bankacılığı sistemi kurulacak, ulusal arazi kullanım planları yapılacak ve arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak. Ar-Ge faaliyetleri artırılarak sera gazı azaltımını sağlayan tarımsal üretim yöntemleri ve teknolojileri yaygınlaştırılacak.