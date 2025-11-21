İletim hatlarında kış hazırlığı

Uzman ekipler, gerilim filmlerini aratmayan bir operasyonla helikoptere bağlı bir sepete binip gökyüzüne yükseliyor. Yerden metrelerce yukarıda hatların bakım ve onarımlarını yapıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), ülke genelindeki elektrik iletim altyapısının kesintisiz ve güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla helikopter destekli çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmalar, özellikle kış aylarında hatlarda kar ve buz yükü nedeniyle meydana gelebilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla sonbahar aylarında yoğunlaşıyor. Türkiye’de ve yurt dışında özel eğitim alan 25 kişilik uzman bir ekip, 154 bin ile 400 bin volt seviyesindeki yüksek gerilim hatlarında dönüşümlü olarak korkusuzca görev yapıyor. Ekipler, özel bir halatla helikoptere bağlanan sepet içinde elektrik hatlarının zamanla yıpranan arıtıcı, damper, ikaz küresi ve bağlantı elemanlarının bakım, onarımlarını yapıp değişimlerini gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar esnasında; hava koşulları, hat gerilimi ve rüzgâr etkisi gibi değişkenler sürekli olarak takip ediliyor. Bu sayede hem personel güvenliği sağlanıyor hem de hatların işletme sürekliliği en üst düzeyde korunuyor.