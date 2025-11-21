Yeni Şafak
İletim hatlarında kış hazırlığı

Ekonomi Servisi
04:0021/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Elektrik altyapısı için kışa hazırlık çalışmaları başladı.

Türkiye genelinde yaklaşık 76 bin kilometreyi aşan elektrik iletim altyapısı kışa hazırlanıyor.

Uzman ekipler, gerilim filmlerini aratmayan bir operasyonla helikoptere bağlı bir sepete binip gökyüzüne yükseliyor. Yerden metrelerce yukarıda hatların bakım ve onarımlarını yapıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), ülke genelindeki elektrik iletim altyapısının kesintisiz ve güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla helikopter destekli çalışmalar yürütüyor.

UZMAN EKİPLE HASSAS GÖREV

Bu çalışmalar, özellikle kış aylarında hatlarda kar ve buz yükü nedeniyle meydana gelebilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla sonbahar aylarında yoğunlaşıyor. Türkiye’de ve yurt dışında özel eğitim alan 25 kişilik uzman bir ekip, 154 bin ile 400 bin volt seviyesindeki yüksek gerilim hatlarında dönüşümlü olarak korkusuzca görev yapıyor. Ekipler, özel bir halatla helikoptere bağlanan sepet içinde elektrik hatlarının zamanla yıpranan arıtıcı, damper, ikaz küresi ve bağlantı elemanlarının bakım, onarımlarını yapıp değişimlerini gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar esnasında; hava koşulları, hat gerilimi ve rüzgâr etkisi gibi değişkenler sürekli olarak takip ediliyor. Bu sayede hem personel güvenliği sağlanıyor hem de hatların işletme sürekliliği en üst düzeyde korunuyor.

Kesintisiz GÜÇ İÇİN 60 bin operasyon

  • Uluslararası standartlarda yürütülen bu operasyonlar sırasında enerji akışının kesilmesine gerek kalmıyor. Hatların işletme güvenliği artarken bakım süreleri önemli ölçüde kısalıyor. Bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin bakım, montaj ve onarım operasyonunu başarıyla tamamlayan ekipler, zaman ve iş gücü verimini arttırıyor.


