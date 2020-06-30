Ilısu Barajı’nda 2. ünite devrede: İlk elektrik ünitesi 19 Mayıs tarihinde hizmete açılmıştı

Açıklamada, 1200 megavat kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerjiyle Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra ülkenin dördüncü büyük barajı konumundaki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın tüm ünitelerinin devreye girmesiyle sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacağı bildirildi.
18 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU
- Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanabileceğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda kademeli olarak hizmete alınan barajın 400 megavat kurulu güce sahip olan 2'nci ünitesi devreye alındı. 3'üncü ve 4'üncü ünitelerin test çalışmaları ise devam ediyor. 3'üncü ünitenin temmuz ayının ilk yarısında devreye alınması planlanıyor" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Ilısu projesinin baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlarla beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olduğu bilgisi de paylaşıldı.