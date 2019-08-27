İlk gemi 2020'de limana yanaşacak

Doğuş Grubu ile Bilgili Holding’in ortaklaşa hayata geçirdiği Galataport İstanbul projesinin tanıtım toplantısı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ferit Şahenk ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili’nin katılımıyla Galataport İstanbul’da gerçekleştirildi. İhale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırım yapılan ve Karaköy sahil şeridine 200 yıl sonra erişim imkanı verecek, Galataport İstanbul, 2020’nin ikinci çeyreğinde açılacak. Otelleriyle, kafeleriyle, restoranlarıyla ‘turizm kompleksi’ diye nitelendirilen yeni limanın, İstanbul'a ilave 1,5 milyon turist kazandıracağı hesaplanıyor. 250 perakende ve 43 bin metrekarelik ofis alanları ile spor ve sanatsal etkinliklerin yer alacağı Galataport’un 4 bin 500 kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

1 MİLYAR DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Galataport, yılda 7 milyonu yabancı turist olmak üzere 25 milyon kişiyi ağırlayacak. Bu ziyaretçilerin Türkiye’nin turizm gelirine tahmini katkısının ise 1 milyar dolar civarında olacağı hesaplanıyor. Galataport İstanbul’da kültür ve sanata önem verdiklerini vurgulayan Şahenk, “Proje içerisinde çok önemli iki tanede müzemiz var. Bunlardan biri pek yakında açılacak olan, Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi diğeri ise İstanbul Modern. Bu iki müzenin tarihi doku üzerinde güzel bir gelişme kaydedeceğine hiç şüphe yok. Galataport İstanbul, yaklaşık 400 bin metrekareye yayılıyor. Sonuç olarak İstanbul’un yeni ve modern yüzü, geçmişle bağını koparmadan dünyada eşi benzeri olmayan bir görsellik üzerinde bir araya geliyor” ifadelerini kullandı. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüsnü Akhan da 2014 yılında çıktıkları bu yolculukta artık geri sayıma başladıklarını ve projenin yaklaşık yüzde 70’inin tamamlandığını aktardı.

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ANA LİMAN OLACAK

Ferit F. Şahenk

Tanıtım toplantısında konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk, Galataport İstanbul projesinin Türkiye ve İstanbul için “bir pırlanta” niteliği taşıdığını ve bu projenin Doğuş Grubu için de bir ustalık dönemi eseri olduğunu söyledi. Şahenk, “Projede sahil şeridini İstanbullulara ve şehrin tüm ziyaretçilerine kazandırmayı amaçlıyorduk. Bunu da başardık. Tam 200 yıldır halka kapalı olan 1.2 km’lik sahil şeridi halka açılıyor. Bu noktayı ne kadar vurgulasak sanıyorum azdır. Dünyada ilk defa yolcuların yerin altında karşılanacağı, gümrüklü ve gümrüksüz alanların değişken şekilde ayrılabildiği, bir kruvaziyer limanı inşa ettik. Bir ‘ana liman’ olarak konumlanan Galataport İstanbul, kruvaziyer turizmine hareketlilik getirecek. Peninsula Grubu dünyada ilk kez bir ülkeye sadece işletmeci olarak değil, aynı zamanda yüzde 50 oranında yatırımcı olarak geliyor. Peninsula İstanbul, Galataport İstanbul’a ve ülke turizmine büyük bir katkı sağlayacak yatırım olacak” diye konuştu.

Şimdiden 204 rezervasyon aldı

Galataport projesi maketi

2020 yılında toplam 64 sefer, 2021 yılında ise yaklaşık 140 sefer Galataport İstanbul’a rezervasyon yaparken, çoğu firmanın Galataport İstanbul’u ana liman olarak kullanması bekleniyor. Ayrıca, proje planlaması kapsamında düzenlenen 30 bin metrekarelik peyzaj alanında yüzlerce ağaç yer alacak ve 2 bin 300 araçlık yer altı otoparkı da bölgenin park sorununun çözümüne önemli bir katkı sağlayacak.

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Yer altında terminal

Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı, ana liman ve transit sefer olarak İstanbul’u ziyaret eden kruvaziyer gemilerini ağırlayacak. Dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemi ve buna bağlı yer altında 29 bin metrekarelik terminal hizmete sokularak modern bir liman inşa ediliyor. Limanda gemi olmadığı zamanlarda ise gümrüklü alanı ve güvenlik (ISPS) alanını ayıran kapak sistemi sayesinde sahanın yer üstü alanının tamamı, halkın hizmetine sunulacak.

Açık havada alışveriş

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili Galataport İstanbul’un, her yönüyle şehre değer katacak, yeni bir destinasyon olacağını söyledi. Bilgili, “İstanbul halkının yıllardır kapalı alışveriş merkezlerinde sosyalleşme mecburiyeti artık bitiyor. 1,5 kilometrelik sahil boyunca herkes tarihin ve sanatın ortasında aileleri ile birlikte zaman geçirebilecek ve sosyalleşebilecek. Proje ayrıca İstanbul halkının hem yaşam kalitesini hem de mutluluğunu çok ciddi etkileyecek" dedi.