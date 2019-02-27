Ekonomi İlk günden yoğun ilgi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk günden yoğun ilgi

Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) temin edilen bakliyat ürünlerinde, nohut ve mercimek 2’şer kilogramlık, pirinç ise 5 kilogramlık paketler halinde satışa sunuldu.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Aksaray'daki tanzim satış noktası.
Aksaray'daki tanzim satış noktası.

Yeni Şafak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında Aksaray’da kurulan tanzim satış noktasına giderek bakliyat satışlarını yerinde inceledi. İncelemelerimizde vatandaşın ilgisinin yoğun olduğunu gördük.

Talebin canlı olduğu ve uzun kuyrukların oluştuğu Tanzim satışlarında öğle saatlerinde tezgahta sebzelerden sadece domates kalırken, bakliyat da bitmek üzereydi.

  • Sorularımızı cevaplayan tanzim satış noktasındaki görevli, “Sabah 66 paket pirinç, 90 paket mercimek, 40 pakette nohut geldi. Sadece tezgahtaki ürünler kaldı” dedi. Biz oradan ayrılırken saatler 13.00’ı gösterdiğinde de nohutun tükendiğini, 4 paket mercimeğin ve 8 pakette pirincin kaldığını tespit ettik. Alışveriş yapan bir amca da, “2 paket nohut aldım. 22 lira verdim. Markette kilosu 11-12 lira burada çok uygun. Çok iyi oldu satışlar. 3 kişi yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

MARKETE YANSIDI PAZAR PAHALI

Biber ve patlıcan almak için gelen vatandaşlar, marketlerin bazı sebzelerin fiyatların düşürdüğünü söyledi. Ancak pazarda biber ve patlıcanın pahalı olduğundan şikayet ediliyor.

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