İmalat sanayiine 100 milyar liralık destek

Toplamda 100 milyar lirayı bulan yeni finansman paketi, yüksek faizler nedeniyle krediye ulaşmakta zorlanan imalat sanayiine can suyu olacak. Sanayi Bakanı Fatih Kacır, “Firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli erişebilecek, finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek" dedi. Başvurular martta başlayacak ve kredi tahsisleri protokol imzalanan bankalarca yapılacak.
Hükümetin imalat sanayiindeki firmalara can suyu olacak destek programı dün Ankara’da düzenlenen törenle açıklandı ve imzalar atıldı. Yüksek faizler nedeniyle finansmana erişim zorluğu yaşayan şirketlere destek olacak paketin detayları dün Ankara'daki KOSGEB Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı'nda açıklandı. Törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş ile özel ve kamu bankalarının temsilcileri katıldı.
6 AY ANAPARA ÖDEMESİZ
Törende konuşan Bakan Kacır, imalat sanayi firmalarının yararlanmaları için 100 milyar liralık finansman programı hazırladıklarını belirterek, “KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda erişebilecek, finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek" dedi. Kacır, emek yoğun sektörlerde istihdamı korumaya dönük adımlarla hedeflerinin bu sektörlerin ülke içinde makul bir hızla yer değiştirmesini sağlamak olduğunu belirtti.
KREDİLERDE FİNANSMAN MALİYETİNİN 10 PUANI KOSGEB’DEN
Kacır, finansman programının ayrıntılarına dair şu bilgileri verdi: “Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği sunacağız. Yine finansman programındaki önemli bir destek unsurumuz da doğrudan 3 bin 500 lira maaş desteğinden yararlanamayan sektörlerimizdeki firmalara yönelik olacak. Emek yoğun 4 sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin, 2025 Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB karşılayacak. Böylelikle yıllık finansman maliyeti, yüzde 23'e kadar düşmüş olacak.” İşletmeler programa, mart ayı başından itibaren başvurabilecek. Kredi tahsisleri protokol imzalanan bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek.
'ÇALIŞAN BAŞINA AYLIK 3 BİN 500 TL NAKDİ KATKI SAĞLIYORUZ'
- Bakan Işıkhan, imalat sektörünün, milli kalkınmanın en güçlü teminatlarından birisi olduğunu belirterek, “Geliştirdiğimiz İmalat Sanayinde İstihdamı Koruma Programı ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörümüzün hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Programımızda iki temel yaklaşımı benimsiyoruz. Programın ilk ayağı; emek yoğun sektörlere nakdi destek oluşturmak. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerimizde; istihdamını koruyan her bir işverenimize, destek sağlıyoruz. Programın ikinci ayağını ise 3 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan; KOBİ’lerimize Finansman Kalkanı oluşturmak” diye konuştu. Işıkhan, “221 binden fazla iş yerimizi ilgilendiren bu adımda; azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli bir krediyi işletmelerimize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.