İmalat sanayiine 100 milyar liralık destek

Bakan Işıkhan, imalat sektörünün, milli kalkınmanın en güçlü teminatlarından birisi olduğunu belirterek, “Geliştirdiğimiz İmalat Sanayinde İstihdamı Koruma Programı ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yaklaşık 51 milyar liralık bir kaynağı doğrudan imalat sektörümüzün hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Programımızda iki temel yaklaşımı benimsiyoruz. Programın ilk ayağı; emek yoğun sektörlere nakdi destek oluşturmak. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi istihdam kapasitesi yüksek sektörlerimizde; istihdamını koruyan her bir işverenimize, destek sağlıyoruz. Programın ikinci ayağını ise 3 yıl boyunca İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan; KOBİ’lerimize Finansman Kalkanı oluşturmak” diye konuştu. Işıkhan, “221 binden fazla iş yerimizi ilgilendiren bu adımda; azami 6 ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli bir krediyi işletmelerimize sunuyoruz" ifadelerini kullandı.