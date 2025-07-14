İmtiyaz süresi 25 yıl olacak

Türkiye’de 482 bin kilometre fiber hat döşeyen Türk Telekom, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de fiber alt yapısını kuracak. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan protokol ile KKTC’nin dijital omurgasının fiberleşme sürecini Türk Telekom gerçekleştirilecek. Cuma günü imzalanan protokol öncesinde Girne’de gazetecilerle biraraya gelen Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, adadaki yatırıma ilişkin bilgi verdi.

GEREKLİ FİZİBİLİTEYİ YAPTIK İŞİ HIZLICA TAMAMLARIZ

KKTC’nin fiber optik altyapısının geliştirilmesi ve fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere götürülmesini sağlayacak bir yatırıma imza atacaklarını belirten Önal, "Türk Telekom fiber gücüyle KKTC’nin dijital omurgasını öreceğiz" dedi. Önal, Türk Telekom’un özelleştirildiği tarihten bu yana 21,7 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyledi. Yılda 750 milyon dolarla 1 milyar dolar arasında yatırım yapan bir şirket olduklarına dikkat çeken Önal, KKTC’de üstlendikleri işle ilgili gerekli fizibiliteyi yaptıklarını ve işi hızlıca tamamlayacaklarını kaydetti.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ OLACAK

Önal, yatırımın tamamını kendi özkaynaklarıyla yapacak olmalarının KKTC’nin fiber alt yapısı işini üstlenmelerinde etkili olduğunu ifade etti. Önal, “Bölgenin en etkin ve en hızlı şirketi olarak işi hızlıca tamamlayacağız. KKTC’de de alt yapı devlete ait olacak. İşi yapacak şirkette de ortaklığın yüzde 85’i KKTC’ye ait olacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yap-İşlet-Devret modeliyle işi üstleniyoruz. Alt yapıyı kurup işlettikten sonra zamanı geldiğinde her şey KKTC devletinin olacak. KKTC’de alacağımız imtiyaz süresi 25 yıl olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

KKTC’DE FİBER ORANI ŞİMDİ SADECE BİNDE 4

KKTC’deki vatandaşların yüzde 84’ü interneti viralles üzerinden aldığını belirten Ümit Önal, “Yüzde 4,3’ü bakır hattan internet alıyor. Fiber alt yapıdan hizmet alanların oranı binde 4 yani yok denilecek kadar az. KKTC’de şu anda internet hızı Türkiye’deki ile kıyaslanmayacak kadar düşük hızda. Bu kadar düşük hıza rağmen fiyatlar Türkiye’dekinin 4 katı kadar yüksek. Bizim yatırımımızla internet hızı Avrupa standartlarına çıkacak ve fiyatlar da şimdikine yakın bir seviyede olmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Adada fiberleşme seferberliği

Güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimleri sayesinde Türkiye ve bölge coğrafyanın dijital dönüşümünde öncü rol oynadıklarını dile getiren Önal, “Bu vizyonla KKTC'yi yüksek hızlı fiber internet altyapısıyla buluşturmaya hazırlanıyoruz. KKTC'nin dijital omurgasının güçlenmesi için yüksek hızlı fiber internet dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Hayata geçirdiğimiz bu proje KKTC’nin hayatın her alanında dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliğidir" diye konuştu.

Avrupa ortalamasının üzerindeyiz

Türkiye’de 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunduklarını anlatan Türk Telekom CEO’su Önal, şu bilgileri paylaştı: “Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps’i aşan bağlantı hızı sağlıyoruz. FTTH Council Europe’un bu konuda yayınladığı son rapora göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında. Rapor, FTTH/B (Eve/Binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalamasının (yüzde 74,6) üzerinde olduğumuzu ortaya koydu.”

Sabit internet altyapısı milli bir sorumluluk

Türkiye'nin sabit internet imtiyaz yenileme süreci hakkında bilgi veren Türk Telekom CEO’su Önal, "Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık. Gerekli mercilerle, ilgili Bakanlıklarımızla birlikte çalışarak süreci yönetiyoruz. Son aşamaya gelindi. Türkiye’deki sabit internet altyapısının kurucusu, geliştiricisi ve işletmecisi olarak, bize bu misyonu zaten tarih yüklüyor. İmtiyazı da milli sorumluluğumuz olarak görüyoruz” dedi.







