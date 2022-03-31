İnegöl OSB'nin yeni etabına başvuru yağdı: 200 Parsele 700 başvuru yapıldı

Yılda 1,5 milyar dolarlık ihracatın yapıldığı ve her yıl 1 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası verilen İnegöl’de, üreticiler yatırım yapmak için sıraya girdi. Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Ağaç İşleri Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) fabrika kurmak isteyen yatırımcılar birbiriyle yarışıyor. Yeni Şafak Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl’deki üretimin yarısının mobilyadan oluştuğunu, bunun yanında tekstil, otomotiv, imalat sanayii ve tarım sektörlerinde de büyük bir üretim hacmi olduğunu söyledi.

Eren Arslan

Arslan, 3 OSB bulunan İnegöl’de 1.230 firma ile yılda 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, “İthalatımız 382 milyon dolar. İnegöl, 1 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlasıyla Türkiye’de 10’uncu, ihracatta ise 18’inci sırada yer alıyor” dedi.

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POTANSİYELİMİZ OLDUKÇA YÜKSEK

Çevre il ve ilçelerden her gün binlerce insanın İnegöl’e çalışmaya ve ticarete geldiğini belirten Arslan, “Potansiyeli yüksek bir yer olarak, her geçen gün artan bir yatırım talebi ile karşı karşıyayız. Bu talebi karşılayabilmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kaymakamlığımız bünyesinde bulunan yılda 125 milyon dolar ihracat, 9 milyon dolar ithalatın yapıldığı yaklaşık 6 bin kişinin istihdam edildiği Ağaç İşleri Mobilya İhtisas OSB’de, yatırımcılar için 200 parsellik yeni bir etap kurmak için çalışmalara başladık’’ diye konuştu.

Kamulaştırma çalışmalarının sürdüğü OSB’’nin 2. etabında 200 parsel olacağını belirten Arslan, bu etapta 200 yeni fabrikanın kurulmasını beklediklerini kaydetti.

20 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “20 bin istihdam hedeflediğimiz yeni etapta kamulaştırma faaliyetlerinin ardından gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayıp, 2022 yılı içerisinde yatırımcılarımıza yer tahsislerine başlamayı planlıyoruz. Yoğun bir talep var. 200 parsel için açılan alana yaklaşık 700 başvuru aldık. OSB’mizin ilk etabında yatırıma hazır olan 12 parsel için de başvuru almaya başladık. Başvurusu uygun bulunan yatırımcılar arasında Noter huzurunda kura çekilişi yaparak hak sahipleri belirlenecek ve yer tahsisine başlanacak.’’

Firma sayısı 300’e çıkacak