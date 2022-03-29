İngilizler yazdı: Avrupa'nın tek gaz seçeneği Türkiye

İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasında en uygun rotanın Türkiye olduğuna dair görüşler, son günlerde yüksek sesle dile getiriliyor.

Reuters'ta yer alan bir haberde, Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına alternatifler aradığı şu günlerde Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattı projesinin masaya yatırıldığı belirtildi. Haberde, yıllar önce ortaya atılan Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Leviathan'a denizaltı boru hattı inşasının gündeme geldiği ifade edildi.

Denizaltı boru hattı inşası konuşuluyor

Avrupa'nın Rus enerji kaynaklarına alternatifler aradığı bir dönemde perde arkasında Türkiye - İsrail doğalgaz boru hattı projesinin masaya yatırıldığı konuşuluyor.

İlk olarak ortaya atılan fikrin, Türkiye'den İsrail'in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Leviathan'a denizaltı boru hattı inşa etmek olduğu belirtildi.

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Türkiye öne çıkıyor

Buradaki doğalgazın önce Türkiye'ye, oradan da "Rusya'dan uzaklaşmak isteyen Avrupa'ya" aktarılması planlanıyor. Avrupa Birliği, geçen yıl tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan 155 milyar metreküp gazı Rusya'dan ithal etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile doğalgaz alanındaki iş birliğinin bu ülkeyle ilişkiler konusunda atılabilecek en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çektiği hatırlatıldı.

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"Önümüzdeki aylarda somut kararlar alınabilir"

Erdoğan ayrıca, yıllardır devam eden söz konusu boru hattı fikrini canlandırmak için ilgili bakanları İsrail'e gönderebileceğini dile getirdi.

Üst düzey bir Türk yetkili, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bu ayın başlarında Ankara'yı ziyaret etmesinden bu yana görüşmelerin sürdüğünü, boru hattı için önerilen rota ve katılımcı taraflar konusunda önümüzdeki aylarda "somut kararların" alınabileceğini dile getirdi.

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İsrail olumlu bakıyor

Türkiye ve İsrail'in diplomatik ilişkileri geliştirme yönünde adımlar attığı bir dönemde enerji ortaklığının kilit role sahip olabileceğinin altı çizildi.

Bir diğer Türk yetkili, "İsrail ile yakın zamanda bir yakınlaşma oldu ve Avrupa'ya aktarılacak doğalgazın Türkiye'den geçmesini istiyoruz. İsrail buna olumlu bakıyor. Bazı görüşmeler yapıldı. Bunu gerçekleştirecek bir irade var." dedi.

Türkiye büyük ilgi görüyor

İsrail gaz sektöründen üst düzey bir yetkili de "Türkiye, hem iç tüketimi hem de Avrupa'nın güneyindeki ülkelere açılan bir kanal olması nedeniyle büyük ilgi görüyor." diye konuştu.

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