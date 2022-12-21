Ekonomi İngilterede kamu borçlanması 22 milyar sterlinle rekor kırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere'de kamu borçlanması 22 milyar sterlinle rekor kırdı

Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı rakamlara göre, enerji sübvansiyonlarının artan maliyetlerini yansıtan İngiltere kamu borçlanması, rekorların başladığı 22 milyar pound (26.77 milyar $) ile Kasım ayında en yüksek seviyesine ulaştı.

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Haber Merkezi Reuters
​İngilterede kamu borçlanması 22 milyar sterlinle rekor kırdı
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Ekonomistler, kamu sektörü net borçlanmasının, devlet bankaları hariç, 13.0 milyar sterlin olacağını tahmin ediyorlardı.

Mali yılın ilk sekiz ayında, Nisan'dan Kasım'a kadar olan kamu borçlanması, 2021'in aynı dönemine göre 7,6 milyar pound artarak 105,4 milyar pound oldu.

Hükümetin Bütçe Sorumluluğu Ofisi geçen ay, borçlanmanın bu mali yılda 177 milyar sterline ulaşacağını, bunun gayri safi yurt içi hasılanın %7,1'ine eşdeğer olacağını ve 2022/23'te GSYİH'nın %5,5'inde yüksek kalacağını tahmin ediyor.

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