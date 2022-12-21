İngiltere'de kamu borçlanması 22 milyar sterlinle rekor kırdı

Ekonomistler, kamu sektörü net borçlanmasının, devlet bankaları hariç, 13.0 milyar sterlin olacağını tahmin ediyorlardı.

Mali yılın ilk sekiz ayında, Nisan'dan Kasım'a kadar olan kamu borçlanması, 2021'in aynı dönemine göre 7,6 milyar pound artarak 105,4 milyar pound oldu.

Hükümetin Bütçe Sorumluluğu Ofisi geçen ay, borçlanmanın bu mali yılda 177 milyar sterline ulaşacağını, bunun gayri safi yurt içi hasılanın %7,1'ine eşdeğer olacağını ve 2022/23'te GSYİH'nın %5,5'inde yüksek kalacağını tahmin ediyor.

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