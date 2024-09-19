Enerji hamleleriyle hızla gelişen ve tüm dikkatleri üzerine çeken, gerek savunma sanayii, gerekse enerji hamleleriyle yabancı basının gündeminden düşmeyen Türkiye şimdi de Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'ın raporunda yer aldı. Güneş enerjisi kapasitesindeki artışa ilişkin yayınlanan raporda; "Türkiye, geçen yıla göre güneş enerjisi kurulumlarını en fazla hızlandıran ülkeler arasında yer alıyor." ifadeleri kullanıldı. Gerek enerji alanında gerekse petrol alanında tüm dikkatleri üzerine çeken Türkiye yapılacak yeni keşiflerle ki; özellikle Karadeniz'de başlayacak petrol sondaj çalışmalarıyla dünyada ve özellikle bölgede pek çok dengeyi değiştirecek.
Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle çıktığı yolda önemli gelişmeler kaydeden Türkiye, petrol aramasından doğal gaz keşiflerine, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinden nükleer santral yatırımlarına kadar bir çok alanda gücünü gösterirken Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'ın güneş enerjisi kapasitesindeki büyümeye ilişkin raporunda Türkiye detayı dikkat çekti.