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Ekonomi
İngiltere'den dikkat çeken Türkiye raporu! "Artışı en fazla hızlandıran ülkeler arasına girdi" diyerek paylaştılar

İngiltere'den dikkat çeken Türkiye raporu! "Artışı en fazla hızlandıran ülkeler arasına girdi" diyerek paylaştılar

Seda Ekinci
11:1819/09/2024, Perşembe
G: 19/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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"Kapasite artışını en fazla hızlandıran ülkeler arasına girdi" diyerek paylaştılar
"Kapasite artışını en fazla hızlandıran ülkeler arasına girdi" diyerek paylaştılar

Enerji hamleleriyle hızla gelişen ve tüm dikkatleri üzerine çeken, gerek savunma sanayii, gerekse enerji hamleleriyle yabancı basının gündeminden düşmeyen Türkiye şimdi de Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'ın raporunda yer aldı. Güneş enerjisi kapasitesindeki artışa ilişkin yayınlanan raporda; "Türkiye, geçen yıla göre güneş enerjisi kurulumlarını en fazla hızlandıran ülkeler arasında yer alıyor." ifadeleri kullanıldı. Gerek enerji alanında gerekse petrol alanında tüm dikkatleri üzerine çeken Türkiye yapılacak yeni keşiflerle ki; özellikle Karadeniz'de başlayacak petrol sondaj çalışmalarıyla dünyada ve özellikle bölgede pek çok dengeyi değiştirecek.

Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle çıktığı yolda önemli gelişmeler kaydeden Türkiye, petrol aramasından doğal gaz keşiflerine, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinden nükleer santral yatırımlarına kadar bir çok alanda gücünü gösterirken Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'ın güneş enerjisi kapasitesindeki büyümeye ilişkin raporunda Türkiye detayı dikkat çekti.

Ember'ın aylık verilerini takip ettiği ülkeler arasında bulunan
Türkiye, geçen yıla göre güneş enerjisi kurulumlarını en fazla hızlandıran ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'de artış geçen yılın 2 katı

Raporda yer alan verilere göre; Portekiz'de ocak-temmuz döneminde güneş enerjisi kurulumu geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2,3 kat ile en yüksek artışı gösterirken, bunu Türkiye takip etti..
Ülkenin güneş enerjisi kapasitesinde bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre 2,1 kat artış söz konusu.

Ember Elektrik Veri Analisti Euan Graham, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneş enerjisinin bir kez daha beklentilerin üzerinde büyüdüğünü belirterek,
"Güneş ayrıca küresel çapta en ucuz elektrik kaynağı olarak öne çıkıyor. Büyük piyasalardaki güçlü büyüme, dünyanın diğer bölgelerindeki hızlı ivmeyle birleşerek güneş enerjisi kapasitesinde hiç olmadığı kadar artışı beraberinde getiriyor. Ülkeler, bu teknolojinin sağlayabileceği ucuz enerjiden en iyi şekilde yararlanmak için güneş enerjisini merkezine alan bir gelecek planlamalı."
ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hedef 60 Gigavat

2023 yılı itibarıyla yaklaşık 100 GW toplam kurulu güç kapasitesine sahip
Türkiye, bu gücün yaklaşık yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayarak, coğrafi konumu ve zengin yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde küresel dönüşümde önemli bir rol oynuyor.
Türkiye'nin mevcut yenilenebilir enerji kapasitesi, 32 GW hidroelektrik, 11 GW rüzgar, 10 GW güneş ve 1,7 GW biyokütle enerjisinden oluşuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,
"Yenilenebilir enerji kapasitesini 12 yılda 60 gigavata ulaştırmayı hedefliyoruz"
açıklamasını yaparak Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma konusundaki kararlılığını ifade etmişti.
60 gigavat hedefi için önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3,5 GW güneş ve 1,5 GW rüzgar santrali devreye alınması gerekiyor. Böylece 2035'te yenilenebilir enerjinin üretim içindeki payı yüzde 55 olacak.

Yeni keşifler dengeleri değiştirecek

Diğer taraftan Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası hızla tamamlanırken
Bakan Bayraktar geçtiğimiz aylarda Çin ile yeni bir nükleer santral için görüşmelerin sona yaklaştığını duyurmuş, Güney Kore de Türkiye'de kurulacak nükleer santrale talip olduğunu açıklamıştı.
Türkiye'nin 2050 yılına kadar 20 gigavatlık nükleer kapasiteye ulaşma hedefi bulunurken Bakan Bayraktar,
"Sinop'ta ve Trakya'da ek reaktörlere ihtiyacımız var. Önümüzdeki 20 yılda Türkiye'nin enerji miksinin içinde en az 5 gigavatlık SMR'lar da yer alacak"
demişti. Gerek enerji alanında gerekse petrol alanında yapılan keşifler ki özellikle Karadeniz'de başlayacak petrol sondaj çalışmaları da -eğer keşif yapılabilirse- pek çok dengeyi değiştirecek.

Türkiye'den dev adım: 4 büyük üs için anlaşma imzalandı rekor kıracak

Teknoloji ve ekonomi alanındaki gelişmeleriyle dünyanın gözde yatırım merkezlerinden biri haline gelen Türkiye'den bir hamle daha geldi. Enerjide "oyun değiştiren" olarak kabul edilen ve özellikle "yenilenebilir enerji" sektörünün büyümesini destekleyecek batarya teknolojilerinin, dünyada üzerinde en çok yatırım ve AR-GE yapılan alanlar arasında yer aldığını bildiren Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER) Başkanı Kadem Usta, Yakın zamanda Türkiye'de kurulması planlanan 4 batarya üretim tesisi için anlaşmalar imzalandığını duyurdu. Dünya genelinde batarya üretim kapasitesinin halihazırda 2,6 teravatsaat seviyesinde bulunduğunu bildiren Usta, 'Ülkemizin 2030 yılına kadar 80 gigavatsaat üretim kapasitesini aşacağını öngörüyoruz.' dedi.


#ekonomi
#Türkiye
#İngiltere
#enerji

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