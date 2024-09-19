"Güneş ayrıca küresel çapta en ucuz elektrik kaynağı olarak öne çıkıyor. Büyük piyasalardaki güçlü büyüme, dünyanın diğer bölgelerindeki hızlı ivmeyle birleşerek güneş enerjisi kapasitesinde hiç olmadığı kadar artışı beraberinde getiriyor. Ülkeler, bu teknolojinin sağlayabileceği ucuz enerjiden en iyi şekilde yararlanmak için güneş enerjisini merkezine alan bir gelecek planlamalı."