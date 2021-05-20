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İnşaat demirlerine yeni alternatif

Türkiye ve dünyadaki inşaatlarda yaygın olarak kullanılan yapı malzemesi çeliğe yenilikçi ve çevre dostu bir alternatif olarak son yıllarda ortaya çıkan Basalt Rebar, çeliğin dezavantajlarını ortadan kaldıran özellikleri ile sektörde dikkatleri üzerine çekiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnşaat demirlerine yeni alternatif
Foto/arşiv

İnşaat sektöründe yaygın kullanılan yapı malzemesi çeliğe alternatif olarak ileri teknoloji kullanılarak üretilen Basalt Rebar beton yapılarda kullanılması büyük avantajlar sağlıyor.

ABD VE RUSYA’DA UZUN YILLARDIR KULLANILAN TEKNOLOJİ TÜRKİYE’DE

ABD, Ukrayna ve Rusya’da uzun yıllardır önemli tesislerin inşasında kullanılan Basalt Rebar'a dikkat çeken Enterbas Genel Müdürü Hakkı Navdar, “Basalt Rebar yapılarda çelik ve fiberglas ürünlere en iyi alternatif olarak ortaya çıkıyor. Bu ürünü ileri teknoloji kullanarak elyafları farklı bağlayıcılar ile nervürlü inşaat demiri formuna getirerek elde ediyoruz. Elde ettiğimiz Basalt Rebar’ ların hafifliği ve dayanıklılığı büyük avantajlar sağlıyor. Bu yenilikçi ürün sektörün geleceğini simgeliyor. Basalt Rebar yapılardaki yükü hafifletirken kurulum ve nakliyede de büyük avantaj ve tasarruflar sağlıyor. Ayrıca en çok üzerinde durulması gereken noktalardan biri de sağlamlığı ve dayanıklılığı ile bize sağladığı avantajlar, Basalt Rebar korozyon riskini tamamen ortadan kaldırıyor. Bu sayede özelikle kıyı yapıları, saha betonları, beton yollar, çelik hasır kullanılan betonlar, tüneller ve kimyasal tesisler gibi birçok uygulamada basalt donatıların tercih edilmesi beton içerisinde yer alan çelik donatının paslanma sorununa çözüm getiriyor.” dedi.

KONUT MALİYETİNDEN TASARRUF SAĞLAYACAK

Bu yenilikçi teknolojiyi Türkiye’ye kazandırmak için çeşitli üniversiteler ile ortak çalışmalar yürüttüklerini ve bu alanda projesi olan girişimcilere de destekler verdiklerini belirten Navdar, “Bu yenilikçi ürünler ülkemiz için çok önemli. Yükselen demir fiyatları ülkemizin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörünü olumsuz etkilediği gibi konut fiyatlarının da sürekli yükselmesine sebep oluyor ve vatandaşlarımız daha yüksek fiyatlara konut edinebiliyor. Yenilikçi teknoloji ile üretilen Basalt Rebar sektörde daha uygun projelerin oluşmasında olanak sağlayacaktır. Böylelikle hafiflik ve dayanıklılığı ile avantajlar sağladığı gibi maliyette de önemli ölçüde tasarruf etme imkânı sunacak” dedi.

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