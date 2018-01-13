Ekonomiİnşaatla sanayi kol kola
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İnşaatla sanayi kol kola

İnşaat mı sanayi mi, tartışmalarına son noktayı rakamlar koydu. Türkiye 3. çeyrekte % 11,1 büyüdü. İnşaatın katkısı % 20, sanayinin % 14,8 oldu. Sanayi ve imalatın GSYH’daki payı 3. çeyrekte % 35,1, inşaatın ise % 8,7 olarak kayıtlara geçti. Müteahhitler, sektörün diğer alanları da büyüttüğünü söyledi.

Emine AçarYeni Şafak
Kaynak: TÜİK Gayrisafi yurt içi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre cari fiyatlarla (değer, pay, değişim oranı), III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2017
Kaynak: TÜİK Gayrisafi yurt içi hasıla, iktisadi faaliyet kollarına (A10) göre cari fiyatlarla (değer, pay, değişim oranı), III. Çeyrek: Temmuz-Eylül, 2017

Türkiye ekonomisinin inşaata dayalı olduğu ve sanayi üretimine ağırlık verilmesi gerektiği tartışması dikkatleri rakamlara çevirdi. Büyüme, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve nüfus dağılım rakamları birebir karşılaştırıldığında iki sektörün de biribiriyle paralel hareket ettiği gözler önüne serildi. Konu ile ilgili kapsamlı bir karşılaştırma raporu hazırladıklarını belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, rakamların da sanayi ve inşaat sektörünün biribiriyle uyumlu hareket ettiğini gösterdiğini söyledi. Kurum, "Türkiye 2017’nin 3. çeyreğinde yüzde 11,1 büyüdü. Bu güzel bir büyümeydi. Darbe döneminde sıfıra yakın büyüme gerçekleştiren Türkiye hem o açığı kapatmış hem öne geçmiş. Bu büyümede inşaat ile sanayinin katkısı birbirine yakın. İnşaatın katkısı yüzde 20, sanayinin yüzde 14,8” dedi.

BİRBİRİNE RAKİP DEĞİL

Sanayi ve imalatın GSYH’daki payı 3. çeyrekte yüzde 35,1. Burada sanayi yüzde 19, imalat yüzde 16,1 paya sahip. İnşaatın GSYH’daki payı ise yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti. Buradaki rakamları da değerlendiren sektör temsilcileri sanayileşmenin inşaatla eş zamanlı olması gerektiğini vurguladı. Sanayi denilince akıllara gelen ahşap, seramik, kablo, priz, batarya, beyaz eşya, ev tekstili, mobilya üretimlerinin hepsinin inşaatlarda kullanıldığına dikkat çeken müteahhitler, inşaatla sanayinin iç içe sektörler olduğunu kabullenmek gerektiğini söyledi.

Genç nüfus ve kentleşme avantaj

Sektör temsilcileri de inşaatı sadece konut olarak görmemek gerektiğini söyledi. Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğunu vurgulayan müteahhitler, “Aynı zamanda hızla kentleşen de bir ülkeyiz. Kentleşme ile birçok alt ve üst yapı yatırımları yapılıyor. Kanal İstanbul, otoyollar, demiryolları, hızlı tren hatları, metro sistemleri, tüp geçitler, havaalanları, çok sayıda hastahane, okul projeleri, stadyum inşaatları, kentsel dönüşüm uygulamaları gibi dev projelerin tamamı inşaat sektörünü, dolayısıyla beraberindeki sanayi sektörlerini canlı tutacak. Biz nasıl sektör olarak kendimizi sürekli yenilemek zorundaysak, sanayi sektörü de katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünleri geliştirmeli” ifadelerini kullandı.

ABD’nin payı %12

ABD’de gayrimenkulün GSYH’daki payı 2016 yılında yüzde 12 oldu. İnşaat sektörünün küresel ekonomiden aldığı pay ise 10-12 seviyesinde. 2025 yılına gelindiğinde inşaat sektörünün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde yüzde 16-17, gelişmiş ülkelerde yüzde 10 düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. Murat Kurum, bu rakamlara bakıldığında sektörün daha gidecek çok yolu oldugünü belirterek, “Eğer 8,7’nin 16-17 olacağını düşünürseniz gidecek çok yolumuz var” şeklinde konuştu.
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