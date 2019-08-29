Ekonomi Irak petrolüne 2nci boru hattı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Irak petrolüne 2’nci boru hattı

Türkiye ile Irak arasında petrol boru hattında yeni bir hamle daha atıldı. Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban, Türkiye’den Irak'ın ham petrolünü Kerkük'ten Türkiye sınırına taşıyacak yeni bir petrol hattının inşa edilmesini talep etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de talebi olumlu karşılayıp Irak’ın tüm petrol ticaretine talip olduklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak ile ticari ilişkileri daha da artırmak için Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban’dan ikinci bir hat teklifi aldı. Dönmez, Gadban ile birçok yeni projeyi görüşme imkanı bulduğunu belirterek, “Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı sadece Irak'ın kuzeyindeki petrolü değil, ülkenin diğer bölgelerinde çıkartılan petrolün de pazara ulaştırılması açısından büyük bir görev üstlenebilecek durumda. Yeni projelerden bahsettiler ve bunları biz de memnuniyetle karşıladık” dedi.

Fatih Dönmez ve Samir el-Gadban

İŞBİRLİĞİ ARTACAK

Petrol bakanlığı binasındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ve Irak'ın komşu ve kardeş iki ülke olduğunu belirten Dönmez konuşmasını şöyle sürdürdü: “İki ülke arasında başta enerji olmak üzere birçok alanda iş birliği içindeyiz ve bunun geliştirilmesi gerekiyor. Irak'ın birlik, beraberlik, huzur ve kalkınması ilk başta Türkiye'yi sevindirecek. Irak'ın inşallah o sıkıntılı günlerini de geride bıraktığını düşünüyoruz. Bundan sonra Irak'ın ihtiyaç duyduğu her alanda komşu ve kardeş ülke olarak onun yanında olacağız. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı sadece Irak'ın kuzeyindeki petrolü değil, ülkenin diğer bölgelerinde çıkarılan petrolün de pazara ulaştırılması açısından büyük bir görev üstlenebilecek durumda.”

ELEKTRİK HATTINDA ORTAK YAKLAŞIM VAR

Irak Petrol Bakanı Gadban da Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daha önce petrol ve gaz heyetiyle birlikte Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlattı. Bakan Dönmez’le o ziyaret sırasında alınan kararların takibini ve uygulanmasını ele aldıklarını aktaran Gadban, “Görüşmede özellikle iki ülke arasındaki ticari faaliyetler ve şüphesiz enerji alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bunun en yüksek seviyeye çıkarılmasına odaklandık. Bunun yanında Türk şirketlerinin faaliyetlerini de masaya yatırdık. Toplantıda Sayın Dönmez'e Irak hükümetinin onayı ve teyidiyle Irak Petrol Bakanlığı'nın niyetini ilettik. Bu niyet, Irak'ın ham petrolünü Kerkük'ten Türkiye sınırına taşıyacak eski güzergah üzerinde yeni bir petrol hattının inşa edilmesidir. İki ülke arasında elektrik hattının çekilmesi yönünde ortak bir yaklaşım da söz konusu. Sayın bakan, Irak Elektrik Bakanı ile bu konuyu detaylı bir şekilde görüşecek” şeklinde konuştu.

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