Ekonomi İş Bankası ve Aryadan 10 milyon dolarlık fon
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İş Bankası ve Arya’dan 10 milyon dolarlık fon

Arya Kadın Yatırım Platformu, İş Bankası ve Maxis iş birliğiyle cinsiyet dengeli ve sürdürülebilir getiri potansiyeli sunan girişimlere yatırım yapmak üzere minimum 10 milyon dolar büyüklüğe ulaşması hedeflenen ‘Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
İş Bankası ve Arya’dan 10 milyon dolarlık fon
​İş Bankası ve Arya’dan 10 milyon dolarlık fon.

Arya Kadın Yatırım Platformu, İş Bankası ve Maxis iş birliğiyle cinsiyet dengeli ve sürdürülebilir getiri potansiyeli sunan girişimlere yatırım yapmak üzere minimum 10 milyon dolar büyüklüğe ulaşması hedeflenen ‘Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruldu. Fon, kadın girişimcilerin aktif olduğu girişimler başta olmak üzere, yenilikçi uygulamalar ve teknolojiler geliştiren, kolay ölçeklenme potansiyeli bulunan, rekabette ayrışabilir ve çıkış imkanları öngörülebilir girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlıyor. Fon, bu kapsayıcı ve etkinleştirici özelliğiyle Türkiye girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli ve oyunu değiştiren bir yere sahip olacak.

EN BÜYÜK ZORLUK FİNANSMAN

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye’de kadın girişimcilerin karşılaştığı en büyük zorluğun finansmana erişim olduğunu söyledi. Aran, Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun ekonomik hayatta kadınların daha fazla değer oluşturmasının önünü açacağını, girişimlerini büyütmelerine ve globale açılmalarına imkân vereceğini söyledi.

MAXİ OFİSLER AÇILACAK

Aran, “Türkiye’de kadın girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmede ve belli bir ölçeğe ulaşmada karşılaştıkları en büyük zorluk finansmana erişim, fon bulma noktasında oluyor. Yaratıcı bir fikri, tecrübesi, özgüveni olan pek çok kadın inanıyorum ki finansal destek bulduğu takdirde kendi işini kuracak. Bu noktada kadın girişimcilere işletmeyi kurma aşamasından, büyütme ve ekonomiye katkı sağlayacak aşamaya ulaşana kadar sağlanacak finansal, eğitsel ve mentorluk desteği büyük önem taşıyor” dedi. Aran ayrıca, kadınların evden çalışma talebine yönelik çalışmalar yaptıklarını, eve en yakın ofisleri kurarak Maxi ofisler açacaklarını, bu çalışmalarla sektörde herkese örnek olmak istediklerini belirtti.

Kadınlar farkını gösterecek

Arya GSYF kurucularından Ahu Serter, Arya'nın insanların daha önce görmediği, görüp de değerlendirmek konusunda geç kaldığı bir konudaki fırsatı göz önüne çıkarmak için kurulduğunu söyledi. Serter, şu ifadeleri kullandı: "Bu fırsat neydi? Kadınlar, Türk kadınları. Geçtiğimiz 10 sene içinde dünya, kadınların önemini ve gayri safi hasılaya erkekler kadar katılsalar nasıl bir fayda getireceklerini keşfetti. Türkiye’de ve MENA’da bir ilk olmasının yanı sıra globalde de ilk gösterilen olmayı hedefliyoruz. Kadınların farkını gösterebilmesi için parayla olan ilişkilerini daha iyi hale getirmeleri gerekiyor. Böylelikle başarılı olan ile başarısız olanın farkına varabilelim."

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