İş Bankası’nın satranca desteği sürüyor

Şampiyonada, Türkiye’nin 81 ilinden ve KKTC’den 2 bin 500’ü lisanslı sporcu olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi bir araya geldi.

Turnuvada yarışan 7–12 ve 13-18 yaş grubundaki sporcular, satranç oynamaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler. TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türk satrancının başarı grafiğinin giderek arttığını ifade etti. “Her yıl 7-18 yaş grubunda binlerce satranç sporcusunun rekor katılımla eşlik ettiği bir spor şölenindeyiz. Tulay, "Avrupa’nın rekor katılımlı satranç şampiyonasını düzenliyoruz. İş Bankası ile yürüttüğümüz yol arkadaşlığıyla altyapıya yaptığımız yatırımlar, uyguladığımız strateji ve verdiğimiz emek bu ülkede satranç sevgisini, başarıları büyüttü. İlklere imza attık. Lisanslı sporcu sayımız 1 milyon 200 bine ulaştı. Türkiye’nin en çok lisanslı sporcu sayısına sahip satranç sporunun bugünü ve geleceği adına bu organizasyon çok önemli” dedi.