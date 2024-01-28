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Ekonomi

İş Bankası’nın satranca desteği sürüyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından İş Bankası ana sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’ Antalya’da düzenlendi. İş Bankası, 2005 yılından bu yana TSF’ye ana sponsor olarak destek veriyor.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 06:40 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası
2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası

Şampiyonada, Türkiye’nin 81 ilinden ve KKTC’den 2 bin 500’ü lisanslı sporcu olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi bir araya geldi.


1.2 MİLYON LİSANSLI SPORCUYA ULAŞTIK

Turnuvada yarışan 7–12 ve 13-18 yaş grubundaki sporcular, satranç oynamaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler. TSF Başkanı Gülkız Tulay, Türk satrancının başarı grafiğinin giderek arttığını ifade etti. “Her yıl 7-18 yaş grubunda binlerce satranç sporcusunun rekor katılımla eşlik ettiği bir spor şölenindeyiz. Tulay, "Avrupa’nın rekor katılımlı satranç şampiyonasını düzenliyoruz. İş Bankası ile yürüttüğümüz yol arkadaşlığıyla altyapıya yaptığımız yatırımlar, uyguladığımız strateji ve verdiğimiz emek bu ülkede satranç sevgisini, başarıları büyüttü. İlklere imza attık. Lisanslı sporcu sayımız 1 milyon 200 bine ulaştı. Türkiye’nin en çok lisanslı sporcu sayısına sahip satranç sporunun bugünü ve geleceği adına bu organizasyon çok önemli” dedi.


#İş Bankası
#satranç
#Antalya
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