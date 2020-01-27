Ekonomi İş dünyası Elazığ ve Malatya için seferber oldu
İŞ DÜNYASI

İş dünyası Elazığ ve Malatya için seferber oldu

Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki depremin ardından iş dünyası da seferber oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle "mücbir sebep" hali ilan edildiği bölgeye, iş dünyasına bağlı örgütler tarafından çok sayıda yardım tırı gönderildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çok sayıda ilden onlarca yardım tırı Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.
Çok sayıda ilden onlarca yardım tırı Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıktı.

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu konuda Türk iş dünyası da seferber oldu.

Pek çok dernek, oda, kamu ve özel kurum bölgeye yardım etmek için harekete geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AFAD koordinasyonunda İstanbul, Konya, Kayseri ve Bingöl’den, Elazığ ve Malatya'ya yardım götürmek için yola çıkan tırların deprem bölgesine ulaştığını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Konya, Kayseri ve Bingöl’den, Elazığ ve Malatya’ya AFAD koordinasyonunda yardım götürmek için yola çıkan tırların yerlerine ulaştığını belirterek, "Diğerleri de en kısa zamanda ulaşacak inşallah. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Biz hep birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu tırlarda ısıtıcı, kuru gıda, kışlık giysi, çocuk bezi gibi malzemeler bulunuyor.

ANKARA TİCARET ODASI

Ankara Ticaret Odasınca (ATO) Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgeye yardım tırları gönderildi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgeye hareket eden yardım tırlarında, Elazığ AFAD’a ulaştırılmak üzere, ilgili kurumların talebi doğrultusunda ısıtıcı, battaniye, yastık, çocuk bezi, bot, mont, su gibi temel ihtiyaç maddeleri yer alıyor.

İTO'NUN YARDIMLARI BÖLGEDE

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), deprem felaketi yaşayan Elazığ ve Malatya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıkardığı temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan tırları bölgeye ulaşarak AFAD koordinasyonunda Malatya OSB'de toplandı.

  • İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, gıda, ısıtıcı, çocuk bezi ve giyecekten oluşan temel ihtiyaç malzemelerini taşıyan 20 tır bölgeye ulaştı.

ADANALI İŞ İNSANLARINDAN YARIM TIRI

Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin hazırladığı, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardım tırı, deprem bölgesi olan Elazığ ve Malatya’ya teslim edilmek üzere yola çıktı.

İŞ BANKASI'NDAN 5 MİLYON TL

Türkiye İş Bankası, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası Türk Kızılayı yardım kampanyasına 5 milyon TL katkıda bulunduklarını duyurdu.

Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Elazığ’da yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden, yaralanan vatandaşlarımızın aileleri ile dayanışmak, acılarını paylaşmak, bölgedeki yaraların hızla sarılmasına yardımcı olmak amacıyla Türk Kızılayı tarafından başlatılan yardım kampanyasına Türkiye İş Bankası Grubu olarak 5 milyon Türk lirası bağış yapılmasına karar verilmiştir. Bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. " ifadelerine yer verildi.

DEPREM YARDIMLARI İÇİN ÇEK HESABI

PTT AŞ, Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlara destek sağlamak amacıyla "PTT Posta Çeki" hesabı oluşturdu.

PTT AŞ’den yapılan açıklamada, Elazığ’daki depremden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla oluşturulan 1866 numaralı "PTT Posta Çeki" hesabına gönderilecek nakdi yardımların, AFAD aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

3 AY BOYUNCA MÜCBİR SEBEP İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle "mücbir sebep" hali ilan edildiğini bildirdi.

DASK ÇAĞRISI

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören sigortalı vatandaşların DASK'a başvurarak hasar tespit çalışmasını yaptırıp zararını karşılayabileceğini bildirdi.

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