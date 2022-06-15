İş dünyasında kadın sayısı artmalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından “Dönüşüm Bizimle Başlar” temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi (IAS), Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi. Zirvede, küresel anlamda gündeme gelen iklim değişikliği ve göç gibi konular gün boyu panellerde ele alındı. Programın açılışında konuşan MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, dönüşümün her anlamda farkında olmayı önemsediklerini belirterek, “İş dünyasında kadın işveren sayısının artmasının, bu potansiyelin geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin hem istihdama hem de ülke ekonomisine olumlu yönde katkıları olacağına inanıyoruz. Kadınların iş gücüne katılımı aynı zamanda ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından da çok önemli” diye konuştu.

GÖÇ KONUSU DA ELE ALINACAK

Zirvede göç konusunun da konuşulacağını bildiren İlbahar, şunları kaydetti: “Sığınmacı olmak iradi bir karar değildir. Kimse sebepsizce doğup büyüdüğü toprakları terk etmek istemez. Bizim medeniyetimiz farklı coğrafyalardan, farklı ırktan ve dilden insanların bir arada yaşayabildiği örneklerle doludur. Bu renklerin yeniden kazanılması, iyinin, güzel ve erdemli olanın öne çıkarılması için gayret sarf etmeliyiz.”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da MÜSİAD Kadın’ın, kadın kooperatiflerini destekleme hususunda Anadolu’da rolünün artacağını söyledi. Asmalı, “MÜSİAD Kadın, kadın girişimcileri teşvik edecek, nitelikli projelerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine destek olacak. Böylece ülkemiz ihracatına ve istihdamına katma değer sağlayacak” dedi.

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Farkındalık iş yapış biçimini değiştiriyor

Kadem Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, dünyadaki dönüşümü anlamlandırmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.. Bayraktar, “Farkındalık tüm boyutlarıyla şirketlerde ve devletlerde karşılığını buluyor. Bir şirketin iş yapma biçiminde bir devletin iç politakasında farkındalığın seviyesini gözlemliyebiliyoruz. Dijital dönüşüm her alana etki ediyor. Dijital dönüşüm süreçlerinde kadınların ne kadar rol aldığını olgaritmaların oluşumunda kadınların nekadar söz sahibi olduğunu tartmak zorunayız. Eksiği ikame etmediğimiz sürece tek renkli ve tek sesli, taraflı gelecek dünyasına yol alacağız" diye konuştu.