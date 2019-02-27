İş dünyasından istihdam çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdam seferberliği çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ’Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla başlattığı ’İstihdam Seferberliği 2019’ programına iş dünyasından tam destek sözü geldi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Her yeni istihdamda devletimiz ‘maaş, vergi ve SGK primi’ desteğiyle güçlü bir yol açtı. Şimdi işletmelerimize düşen bu engelsiz yoldan yürümek” dedi. Avdagiç, İTO üyelerini İstihdam Seferberliği 2019 kapsamındaki teşviklerden en üst seviyede yararlanmaya çağırdı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç

İŞVERENE BİR YILLIK DESTEK

İTO Başkanı Avdagiç, “İstanbul iş dünyasının 406 bin firmadan oluşan güçlü sesi olarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ilave istihdam çağrısına, gönülden evet diyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak, tüm işletmelerimizi, tüm üyelerimizi yeni bir ruh ile istihdama katkı sunmaya çağırıyoruz” dedi.

Devletin 30 Nisan'a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 12 ayda toplam 19 bin 419 lira destek ödemesi yapacağını belirten Avdagiç, “Yeni yatırım planı yapmak sizden, ilave istihdam edeceğiniz çalışanın maaşı da sigortası da vergisi de devletten. Siz en az bir işsize iş verin, bereketi hem sizin hem ülkemizin olsun" diye konuştu. Avdagiç ayrıca, "Yeni paket, istihdamda rekor getirecektir. İstihdam üretime artış ve kalite olarak yansıyacaktır. Üretilen her mal ihracat olarak değer kazanacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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ÜRETEREK EKONOMİ GÜÇLENİR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, ATO üyelerini ’İstihdam Seferberliği 2019’ kapsamında uygulanan desteklerden yararlanmaya çağırdı. Baran, "Üretim yapan bir nüfus güçlü bir ekonomi ortaya çıkartacak" dedi.

Ülke ekonomisine yönelik geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan saldırıların izlerinin silinmeye başlandığı ve finansal değerlerde iyileşme yaşandığına dikkat çeken Baran, bu süreçte devletin sağladığı istihdam destek ve teşviklerinin çok önemli olduğunu kaydetti. Baran, hükümetin istihdama yönelik asgari ücret desteği, prim teşviki başta olmak üzere farklı teşvikler sağladığını da hatırlattı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir

PROGRAM BAŞARILI OLACAK

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise, söz konusu programa ilişkin, "Hükümetin, işsizlik sorununun çözümü için '2019 istihdam seferberliği' başlatmasını önemli bir adım olarak görüyor, bu politikanın başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Özdebir, KDV ödemelerinin yüzde 50'sinin hızlı ödenmesi için gösterilen gayretin sanayiciler açısından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, katma değer vergisi iade ödeme sürecinin hızlandırılmasına ilişkin tebliğin piyasadaki likiditeyi artıracağını dile getirdi.

ATSO DA DESTEK SÖZÜ VERDİ

2019 İstihdam Seferberliğine destek vereceklerini bildiren bir diğer oda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) oldu. ATSO Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, “TOBB’un gündemindeki bir önemli konu yeni istihdam seferberliğidir. Hükümet yeni istihdam teşvikleri uygulamaya başlamıştır. Bütün komitelerimizin raporlarında SGK prim desteği verilmesi konusu yer almıştır. İstihdam teşviklerinde kısa çalışma ödeneği gibi teşviklerden daha fazla yararlanmalıyız. Oda olarak önümüzdeki günlerde bu konuda bir bilgilendirme toplantısı da yapacağız ve istihdam kampanyasına destek vereceğiz” ifadesini kullandı.

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