İş hayatı robotu zirveye taşıdı

Robot süpürgelere ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Özellikle çalışan kesim teknolojinin kendisine farklı alanlarda sunduğu kolaylıkları evde de istiyor. Bunun yanında dijital değişim ve teknolojinin gerisinde kalmak istemeyen, evinin sürekli temiz olmasını isteyen, küçük çocukları veya evcil hayvanı olan aileler robot süpürgelere ilgiyi artırıyor.

2018 yılında 2,1 milyar dolar değerinde olan temizlik alanındaki robot pazarının 2023’te 4,34 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Otomasyonun artması, iş gücü fiyatındaki yükseliş ve artan güvenlik endişelerini pazardaki büyümenin başlıca sebepleri arasında.

Aynı zamanda robot süpürgelerin haritalama sistemleri ve mobilyalara çarpmayı engelleyici sensörlere sahip olması da pazarı olumlu yönde etkiliyor.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE ÜRÜNE İLGİ YOĞUN

Günümüzde tüketicilerin şehir hayatının hızlı temposunda ev temizliğine vakit ayıramadıklarını gördüklerini anlatan iRobot Türkiye Ülke Müdürü Murat Köse, “Yaşamı kolaylaştıran robot süpürgelere ilgi giderek artıyor. Bu ürünler bütün evi kendi kendine süpürerek ev temizliğini kolaylaştırıyor. Son alışveriş istatistikleri de söz konusu araçların şehir insanının vazgeçilmezleri arasına girdiğini gösteriyor” diyor.

Online pazarda yapılan araştırmalara bakıldığında, geçtiğimiz yıl robot süpürgelerin arama hacimlerinin dört katına çıktığını bildiren Köse, “Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre; özellikle yoğun şehir hayatının yaşandığı İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde robot süpürgeye ilgi zirvede yer alıyor” ifadelerini kullanıyor.

İLK 6 AYDA ÖNEMLİ ARTIŞ

2019 yılı ilk yarısını oldukça verimli geçirdiklerini dile getiren Köse, “2019 ilk altı ayında satışlarımızda önemli ölçüde artış gerçekleştirdik. Ürünlerimizin fiyatları bin 699 ila 999 lira aralığında değişiyor” bilgisini paylaşıyor. Şirket olarak tüm cihazlarının maksimum elektrik tüketiminin 33 watt olduğunu kaydeden Köse, şunları aktarıyor:

“Düşük motor gücüne sahip olmasına rağmen çekim kuvveti normal elektrikli süpürgeler ile kıyaslandığında daha yüksek oluyor. Hem yüksek verimli fana sahip cihazlarımız hem de altındaki patentli çift fırça sistemi sayesinde kiri/tozu çok etkili bir şekilde temizliyor. Ürünlerimiz hem tasarruf hem de daha fazla verim sağlıyor.”

Köse, ürünlerine ilişkin olarak konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Her gün temiz bir ev felsefesi ile yola çıkan, akıllı telefon ve Wi-Fi bağlantısı ile her yerden kontrol edilebilen ürünlerimiz; gözle görülen, görünmeyen kir ve evcil hayvan tüylerini kolayca temizleyebiliyor. Robotlarımız halı dahil her türlü parke döşeme ve sert zemini temizliyor hatta mobilyaların altına girebiliyor.”

TÜRKİYE’DE GÜÇLÜ KONUM

iRobot olarak iki ana merkez ofislerinin de ABD’de olduğunu belirten Köse, Hong Kong, Japonya, Çin ve birçok Avrupa ülkesinde satışlarının bulunduğunu aktarıyor. Köse, “Kendi haznesini kendi boşaltan otomatik kir boşaltma sistemi Clean Base ve Imprint Akıllı Haritalama özellikleri ile öne çıkmasını beklediğimiz yeni ürünümüz Roomba® i7+ robot süpürgeyi piyasaya sürmeye hazırlanıyoruz” ifadelerine yer veriyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye pazarındaki konumlarını güçlendirerek, 25 yıllık iRobot tecrübe ve inovasyonunu sürdürmeye devam edeceklerine işaret eden Köse, “Satış ağımıza yeni pazarlar ekleyerek, bölgedeki satışlarımızı önemli ölçüde artıracağız” değerlendirmesinde bulunuyor.

