Ekonomi İş teşvikine 4 milyar TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İş teşvikine 4 milyar TL

Hükümetin yürüttüğü ve ilginin her geçen gün arttığı aktif iş gücü programlarına ayrılan kaynak artıyor. Bu yılın 8 ayındaki miktar 4 milyar TL’yi aştı. Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunması ve arıtılmasına yönelik geliştirilen Aktif İş Gücü Programlarına yapılan harcama yılın ilk yarısında bir önceki yıla yapılan ödeme miktarına yaklaştı.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
İş teşvikine 4 milyar TL
​İş teşvikine 4 milyar TL.

Hükümetin yürüttüğü ve ilginin her geçen gün arttığı aktif iş gücü programlarına ayrılan kaynak artıyor. Bu yılın 8 ayındaki miktar 4 milyar TL’yi aştı. Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunması ve arıtılmasına yönelik geliştirilen Aktif İş Gücü Programlarına yapılan harcama yılın ilk yarısında bir önceki yıla yapılan ödeme miktarına yaklaştı. Bu göre 2021 yılında 4 milyar 479 bin 657 TL harcama yapılırken 2022 yılının Ağustos ayı itibariyle bu rakam 4 milyar 16 bin 62 TL oldu. Bunun yanı sıra mesleki eğitim kurslarına katılanların sayısı 2016 yılında 119 bin iken zirve yılı olarak 2019 yılında 124 bin kişiye ulaştı. 2022 yılının ilk 8 ayında 8 bin 175 kişi mesleki eğitim kurslarına katıldı. Son 6 yılda 675 bin 959 kişi mesleki eğitim kursları sayesinde iş buldu. İşkur sistemine kayıtlı işsiz vatandaşların mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor.

6 YILDA 2 MİLYON KİŞİ İŞBAŞI YAPTI

Bu program kapsamında toplamda son 6 yılda 2 milyon 60 bin kişi iş başına geçerek deneyim kazandı. İşbaşı eğitim programına en fazla talebin olduğu ve en fazla çalışanın istihdam edildiği yıl 2019 oldu. Bu yıl 402 bin kişi istihdam edilirken 2022 yılının ilk 8 ayında işbaşı eğitim programı ile 125 bin kişi mesleklerinde deneyim şansı yakaladı.

EYT çalışmasında sona yaklaşıldı
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Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasal düzenleme işletmeleri yakından ilgilendiriyor.
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Şirketler, EYT ile emekli olacak çalışanlarına kıdem tazminatı ödeyecek.
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Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zamla birlikte, işletmelerin kıdem tazminatı maliyetini yüzde 50 oranında arttırması bekleniyor. Uzmanlar kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme yapılabileceği görüşünde.

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, konuya ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti:

Bir kişi çalışmaya devam ederken emekli olamaz. Emekli olabilmesi için iş yerinden istifa etmesi gerekir. Emekliliğe bağlı olarak istifa eden herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ayrıca içeride birikmiş ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler. Sadece ihbar tazminatı alamazlar.
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\"İşletmelerin kıdem tazminatı yükü yüzde 50 artabilir\"

Eğer yüzde 50'ye yakın bir zam gelirse 2023'teki kazanca göre kıdem tazminatı alacağından belki de işverenin ödeyeceği kıdem tazminatı tutarı da 2023'te yüzde 50'ye yakın artış gösterebilir.
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Belki burada kıdem tazminatıyla ilgili birtakım kolaylıklar, işte devletin ya da İŞKUR'un desteğiyle burada belki kıdem tazminatının vadeye bölünmesi, işçi ve işverenin eğer mutabık kalması durumunda. Bir kolay ödeme koşulu söz konusu olabilir.
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Emekli olanlar yeniden çalışabilir mi?

Yine çalışmaya da devam edebilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre emekli sigortalı çalışan diye bir hüküm var. Yani kişi emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebilir. İşveren kalifiye personeli o an itibariyle emekli olsa da ha yeniden bir dahaki ay başı itibariyle sigortalı olarak işe alabilir.
EYT çalışmasında sona yaklaşıldı
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi aralık ayında tamamlanacak. Hali hazırda iş hayatında olan çok sayıda çalışanın emekli olması durumunda kıdem tazminatı nasıl olacak, emekli olanlar yeniden çalışabilecek mi? Detaylar haberimizde.
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