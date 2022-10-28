​İş teşvikine 4 milyar TL.

Hükümetin yürüttüğü ve ilginin her geçen gün arttığı aktif iş gücü programlarına ayrılan kaynak artıyor. Bu yılın 8 ayındaki miktar 4 milyar TL’yi aştı. Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunması ve arıtılmasına yönelik geliştirilen Aktif İş Gücü Programlarına yapılan harcama yılın ilk yarısında bir önceki yıla yapılan ödeme miktarına yaklaştı. Bu göre 2021 yılında 4 milyar 479 bin 657 TL harcama yapılırken 2022 yılının Ağustos ayı itibariyle bu rakam 4 milyar 16 bin 62 TL oldu. Bunun yanı sıra mesleki eğitim kurslarına katılanların sayısı 2016 yılında 119 bin iken zirve yılı olarak 2019 yılında 124 bin kişiye ulaştı. 2022 yılının ilk 8 ayında 8 bin 175 kişi mesleki eğitim kurslarına katıldı. Son 6 yılda 675 bin 959 kişi mesleki eğitim kursları sayesinde iş buldu. İşkur sistemine kayıtlı işsiz vatandaşların mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor.

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6 YILDA 2 MİLYON KİŞİ İŞBAŞI YAPTI

Bu program kapsamında toplamda son 6 yılda 2 milyon 60 bin kişi iş başına geçerek deneyim kazandı. İşbaşı eğitim programına en fazla talebin olduğu ve en fazla çalışanın istihdam edildiği yıl 2019 oldu. Bu yıl 402 bin kişi istihdam edilirken 2022 yılının ilk 8 ayında işbaşı eğitim programı ile 125 bin kişi mesleklerinde deneyim şansı yakaladı.