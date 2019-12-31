İşler rayında artık büyüme vakti





Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, 2019’un dengelenme yılı olduğunu belirterek, “2019 yılı 2018’de çok da hak etmediğimiz bir dalgalanmadan çıktığımız, içinde seçimleri barındıran, Türkiye’nin yapması gereken haklı bir Suriye operasyonunun gerçekleştirildiği dengelenme yılıydı. Dolayısıyla, öngörülebilirlik kısıtlı, belirsizlik fazlaydı. Bu belirsizliklerin önemli bir bölümü artık geride kaldı” diye konuştu.

Ümit Leblebici

YÜZDE 4 BÜYÜME POTANSİYELİ

2019’u, “işleri rayına koyma yılı” olarak tanımlayan Leblebici, “2020 ise ‘işler rayına girdi, bundan sonra nasıl daha iyi büyürüz’ yılı olacak. Öngörülebilirliği yüksek bir yıla giriyoruz. Artan öngörülebilirlik, her zaman yatırım iştahını artırır. Ekonomide sıçramaların görülebileceği 2020’de yüzde 4 büyüme potansiyeli mevcut” ifadesini kullandı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRER

“2020 yılında kurdaki dalgalanma beklediğimizden daha düşük olursa, daha düşük enflasyonla karşılarız” diyen Leblebici yeni yılda piyasaları bekleyen gelişmeleri söyle özetledi: “Piyasa yüzde 10’lu enflasyonları bekliyor, benim tahminim ise enflasyonun yüzde 8 civarlarında olacağı yönünde. Faizde iyimserim ve faizde tek haneyi göreceğimize inanıyorum. Şu an itibariyle cari dengede pozitifteyiz, çok az bir negatife geçiş olabilir. Stokları yeniden yerine koymak için ithalat yapmamız gerekecek, bu gelişme de çok minimal, yani yüzde 1 açıkla 6-7 milyar dolar gibi bir seviye olacaktır.

BANKACILIKTA KREDİ BÜYÜMESİNİ KONUŞACAĞIZ

Bankacılık sektörünü değerlendiren Leblebici şu bilgileri verdi: “2020 yılında bankacılık sektörü ‘ kredi büyümesini’ konuşacak. Büyüme, 2019’a kıyasla kesinlikle daha iyi olacak. Artan kredi talebinin de etkisini göreceğiz. Burada önemli olan hem iç talebi hem de dış talebi dengeleyecek bir politika ile gitmek. Büyüme yavaş yavaş gelmeye başladıkça, insanların öngörülebilirliği arttıkça tüketim de gelmeye başlayacak. Demografi yardım ediyor, genç bir nüfus var. Bu genç nüfusun bir takım talepleri var. 2 yıldır ertelenen talebin artık bu yıl harekete geçmesini beklemek gerekir. Bu büyümeyi düşündüğümüzde de kredi faizleri 2-3 puan daha aşağı gidebilir.”

REKLAM

HEDEF EN PRATİK BANKA OLMAK

Bankanın hedeflerini de aktaran Leblebici şu ifadeleri kullandı: “Bireysel Bankacılık alanında kazandığımız bu kuvveti devam ettirmek istiyoruz. Geliştirdiğimiz dijital platformlar bize ve müşterilerimize yeni kapılar açtı. Burada CEPTETEB için ayrı bir paragraf açmak gerekir. CEBTETEB platformu 900 bin müşteriye ulaştı. Müşterilerimizin, bankacılık işlemlerinin yüzde 86’sını dijital kanallardan gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Her iki müşterimizden biri online bankacılık kanallarımız üzerinden işlem yapıyor. Mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1.3 milyonu aştı.”

KOBİ KREDİLERİNDE BÜYÜME SÜRECEK

2019’da KOBİ bankacılığındaki paylarını belli bir dengede tutarak bireysel ve kurumsal bankacılıkta teknolojinin de verdiği güçle daha atak hareket ettiklerini belirten Leblebici, “2019 yılı sonunda büyümemizin tüketici kredilerinde yüzde 50’nin üzerinde, kurumsal bankacılık tarafında ise yüzde 26-27 civarında olacağı görünüyor. Mevduat tarafında son 5 senede aktif mevduat müşterimizi 2.5-3 katına çıkartmış durumdayız. 2020 yılında kazandığımız bu momentumu dengeleyerek devam etmek istiyoruz. KOBİ kredilerinde sektörün 2-3 puan üzerinde büyümeyi hedefliyoruz” ifadesini kullandı.