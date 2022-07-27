İşletmelere Ar-Ge teşviği

Şirket kurmak isteyen girişimcilerden işini büyütmek isteyen işletmelere kadar birçok firmaya önemli destek sağlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), firmalara yönelik adımlarını genişletiyor. Ar-Ge harcamalarında KOBİ’leri teşvik etmeye çalıştıklarını belirten KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “Bu konuda projeler gerçekleştiriyoruz. KOBİ’lerin ipoteksiz, teminatsız, kendi yaptıkları iş ve ticareti göstererek krediye erişime imkanları olmuyor. Bu konuda da destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

HİÇ KİMSE VERMEZSE KOSGEB DESTEK VERİR

Türkiye’nin 6 trilyon lira civarında kredi bütçesi olduğunu söyleyen Hasan Basri Kurt, “Girişimcilik konusunda fikri olan girişimciye destek veriyoruz. Yakın zamanda destek bütçelerini artıracağız. Hiç kimse bana para vermezse KOSGEB bana verir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin küçük ve orta ölçekli sanayide önemli bir noktaya geldiğini kaydeden Kurt, “Büyük sanayi işletmeler yenilenmek istendiğinde küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmiş olması gerekir” diye konuştu.

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İHRACATIN %40’INI KOBİ’LER YAPIYOR

KOBİ ölçeğindeki işletmelerin ihracattaki payından bahseden Kurt, “KOBİ’ler bir defa sosyal yapı olarak istihdamı tutuyorlar.

Genel istatistik anlamında KOBİ’ler yarı yarıya ciro alıyorlar. İstihdamın yüzde 70’ini KOBİ’ler gerçekleştiriyor. Bizim KOBİ’lerimiz İhracat seven KOBİ’ler. 250 milyar doların 100 milyar dolarlık ihracatını 100 bin KOBİ işletmesi yapıyor” dedi.

Hasan Basri Kurt

Dijital dönüşüm süreci hızlandı

Son yıllarda yaşanan dijital dönüşüm sayesinde KOBİ’lerin ihracata katılma süreci daha kolaylaşırken, bu sayede birçok firma kısa sürede farklı pazarlara satış yapma olanağına kavuştu.Küresel arenada kendine yer edinmeye başlayan firmalar, bu sayede işlerini büyütebiliyor. İşletmelerin ihracat yeteneklerinin geliştiğini dile getiren KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, “Büyük firma ve işletmeler nereye ihracat yapıyorsa KOBİ’ler oraya ihracat yapıyor. Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika ülkelerine ihracat yapıyor” dedi.

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