İsme özel ‘.tr’ uzantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, isme özel '.tr' uzantılı adres açılabileceğini duyurdu. Uraloğlu, dün TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na sunum yaptı. Uraloğlu, "Doğrudan isim ve '.tr' uzantılı olan, ad tahsisli olan, 'ağ.tr' formatında olan adların tahsisine yönelik düzenlemeler yapılmış ve halihazırda ön başvurular alınmaktadır. Ağustos içerisinde de bunu uygulamaya başlayacağız" bilgisini verdi.

TELEFONUM TAKLİT EDİLDİ

Yapay zeka ile ses taklidinin komisyonda gündeme gelmesi üzerine Bakan Uraloğlu birçok önlemin alındığını belirtti. Uraloğlu, "Bu anlamda benim telefonumun da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak telefonumun da taklit edildiği ve benim numaramdan aranıyormuş gibi bir aramayla karşılaştığımızı da söylemek isterim size" şeklinde konuştu.

58 MİLYON KİŞİ SOSYAL MEDYADA

Uraloğlu, vatandaşların yüzde 78'inin X, Instagram, YouTube, Facebook gibi sosyal medya mecralarından en az birini kullandığını belirterek, "58 milyona yakın insanımız aktif olarak sosyal medya kullanıcısıdır. Dünyada 6,5 saat olan günlük kullanım süresi, ülkemizde yaklaşık 7 saattir" dedi. Uraloğlu, X'in Türkiye'de temsilcilik açması için "Şu anda yasal mevzuatımız çerçevesinde istediklerimizi yaptırdığımızı söyleyebilirim" dedi.

SULTANLAR BUSINESSLA DÖNECEK

Filenin Sultanları'nın ABD uçuşu hakkında açıklama yapan Uraloğlu, "Milli takımın seyahatini sosyal mecralardan öğrendik. THY ile konuştum. 'Bize 10 gün önce haber verdiler' dedi. 10 gün önce sefer koyma şansımız yoktu. THY'nin sponsorluk anlaşmaları var bizlerle bunu esirgemeyecektir. Ama iletişim doğru olmamış. Sultanlarımız businessla dönecek" dedi.







