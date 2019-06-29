İspanya’dan nişan aldı

Kral VI. Felipe adına İspanya’nın Ankara Büyükelçisi tarafından takdimi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Hisarcıklıoğlu, ikili ticareti ve yatırımları artırmaya devam edeceklerini söyledi.

TÜRKİYE’YE YATIRIMLARI ARTIYOR

İspanya’dan Türkiye’ye yapılan yatırımların 10 milyar avroyu aştığını anlatan Hisarcıklıoğlu, “700'e yakın İspanyol firması Türkiye'de faaliyette. Türk firmaları da İspanya'ya ilgi gösteriyor. 100 civarında firmamız, İspanya’da yatırım yapmış durumda” dedi. Nişanı takdim eden İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba da, ticaret hacminin 2018’de 13 milyar avroya ulaştığını ve Türkiye’nin AB dışında İspanya’nın üçüncü ticaret ortağı haline geldiğini söyledi.