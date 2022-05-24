Ekonomi İsra Holding Palladıumu satın aldı Ziraat Gyo ile imza töreni düzenlendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İsra Holding Palladıum’u satın aldı: Ziraat Gyo ile imza töreni düzenlendi

Öz sermaye ve güçlü ortaklık yapısıyla çeyrek asırdır gayrimenkul geliştirme, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İsra holding, Ziraat GYO bünyesinde yer alan Kayaşehir Palladium’u satın aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsra Holding Palladıum’u satın aldı: Ziraat Gyo ile imza töreni düzenlendi
İsra Holding Palladıum’u satın aldı.

İsra holding, Başakşehir’de bulunan Kayaşehir Palladium’u Ziraat GYO’dan satın alarak bünyesine kattı.

Satın almaya yönelik imza töreni İsra holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı ve Ziraat GYO yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Satın alma işleminin İsra holding portföyünde yer alan Winmark Gayrimenkul üzerinden gerçekleştiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı,

“Temsilcisi olduğumuz inşaat sektöründe ‘V’ markalı projeler geliştiriyoruz. Bolu-Mudurnu’daki V Orman Resort Turizm Kompleksimiz ile Başakşehir’de yer alan yeni nesil dijital AVM projemiz V Mall İstanbul’da inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Holding olarak Başakşehir bölgesindeki faaliyet alanımızı genişletmek istedik ve 75 adet ticari üniteleri kapsayan Kayaşehir Palladium’u Ziraat GYO’dan satın alarak bünyemize kattık. İmza töreni ile satın almasını gerçekleştirdiğimiz Palladium ticari üniteleri bölgemize hayırlı olsun. Projelerimizde yer alan ticari ünitelerle işletmelere ve yatırımcılara sürdürebilir yüksek bir gelir sunmayı hedefliyoruz” dedi.

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