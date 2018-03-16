İşsizliği tek haneye düşüren hamle

Türkiye genelinde işsiz sayısı 2017 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam oranı ise 1,8 puanlık artış ile yüzde 46,9 olurken, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi oldu.

Aralık ayı işgücü verilerini yenisafak.com’a değerlendiren ekonomistler, nicelik bakımından verilerin pozitif olduğunu ancak nitelik bakımından ise büyümeye orantılı olarak beklenen hızda gerçekleşmediği ifade etti.

Genç işsizlik oranı ve kadın işgücü oranında bir önceki yılın aynı dönemine göre iyileşme görülse de potansiyelinin altında bir seyir gösterdiğini vurgulayan ekonomistler, 2018 yıllık ekonomik büyüme oranı yakalanırsa istihdam piyasasında kademeli iyileşmenin daha uzun dönem için öngörülebileceğini belirtti.

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Gençler işgücüne katıldı

İşsizlik oranının 2016 yılında bulunduğu yüzde 12,7’den yüzde 10,4’e kadar gerilediğini ifade eden Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal, “Bir yıllık dönemde genç nüfus işsizliği de yüzde 24’ten yüzde 19,2’ye geriledi.

Beste Naz Köksal, Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı

Bu oldukça iyi bir haber. Üstelik çalışmak isteyen nüfus yani işgücüne katılım oranı 0,8 puan artarak yüzde 52,4’e çıkmışken. Bunlar mevsim etkilerinden arındırılmamış rakamlar. Bir de tarım, inşaat, hizmet sektöründeki mevsimsel etkileri arındırarak baktığımızda işsizlik oranını yüzde 12’den yüzde 9,9’a gerilediğini görüyoruz. Bu noktaya kadar nicelik bakımından oldukça iyi bir tablo karşımıza çıkıyor” açıklamasında bulundu.

“15 Temmuz sonrası işler yoluna girmeye başladı”

2017 yılı geneli işsizlik oranlarını niteliksel açıdan inceleyen Köksal, “Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sektörler arası işler yoluna girmeye hatta hızlanmaya başladı. Bununla beraber mevsimsellikten arındırılmış işsizliğin 2016 Mart ayından bu yana ilk kez tek haneye düştüğünü de görüyoruz” dedi.

2017 yılında zorunlu sigortalıların sayısı 18,3 milyon kişiden 19,5 milyon kişiye yükselerek yüzde 6,2 atış gösterdiğini vurgulayan Köksal, “Buna ek olarak stajyer ve kursiyer rakamları da 2016 yılında 360 bin kişiden 2017’de 1,13 milyon kişiye yükselerek yüzde 216 artış göstermiştir” ifadelerini kullandı.

İş gücü istatistikleri ( AA )

“Beklenen hızda gerileme yok”

2016 – 2017 yılları arasında istihdam edilen kişi sayısı TÜİK’e göre 1,62 milyon kişi artarak 28,3 milyon kişi, SGK kayıtlarına göre ise 1,15 milyon kişi artarak 22,3 milyon kişi olduğunu ifade eden Köksal şunları söyledi:

“SGK kayıtlarında ise 2017 yılında 1,15 milyon kişi zorunlu sigortalı, 777 bin kişi ise stajyer ve sigortalı olarak sigortalanmış. Çıraklık durumunda da 800 bin kişi azalarak 1,15milyon kişi de dengelenmiş.

İşsizlik oranlarında düşüş yaşanıyor olsa da halen daha 3. çeyrekte yüzde 11,1 büyüyen ve 2017 yılı genelinde yüzde 7 üzerinde büyüdüğü tahmin edilen ülke ekonomisi rakamlarına göre daha yavaş bir gerileme var. 2016 yılından bu yana istihdama katılım oranı artarken, işsizliği düşürmeyi başarmışız. Ancak nitelik bakımından rakamlar kadar tatmin olamıyoruz.”

Veriler sürpriz olmadı

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, “Piyasanın genel beklentilerinin de ham verilerde bir miktar yükseliş, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranında da ılımlı düşüşün devam edeceği yönünde olduğunu düşünecek olursak, gelen verilerin sürpriz etkisi yaratmadığını söylemek doğru olacaktır” açıklamasında bulundu.

Enver Erkan, GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı

“Asıl önemli olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranındaki düşüşün devam ediyor olması olumlu” diyen Erkan, “Detaylara baktığımızda; istihdam artışında genele yayılan ılımlı artışın devam ettiği görülmektedir. Buna karşılık, işgücüne katılım oranının artmaya devam etmesinin işsizlik oranındaki düşüşü sınırladığını, bu durumun muhtemelen önümüzdeki dönemde de benzer şekilde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2018’in ilk aylarına ilişkin verilerde mevcut seviyelerden, geçmiş verilerde de olduğu gibi sezon etkisiyle gerçekleşebilecek artıştan sonra, yakın dönemde mevcut seviyelerde seyredecek bir işsizlik oranı öngörebiliriz” dedi.

“İşgücü piyasasında iyileşme oldu”

Mevsimsel etkilerden arındırılmış seride ılımlı düşüş eğiliminin devam edebileceğini vurgulayan Erkan, “İşsizlik oranının tavan yaptığı ve ekonominin de yavaşladığı 2016 döneminden bu yana karşılaştırdığımızda, aslında gelinen noktalar itibariyle işgücü piyasasında bayağı bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim yıllık bazda 1 milyonun üzerinde bir istihdam artışı söz konusu olmuştur. Katılım oranında artış muhtemelen işsizlik oranındaki düşüşü yavaşlatacak ve sınırlayacaktır. Bu noktada yüzde 7’lik bir büyüme ortamında yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşen 2017 yıllık ortalama işsizlik oranı seviyesini de bir başarı olarak saymamak gerekir” ifadelerini kullandı.

Erkan, “ İstihdam artışı sürdürülebilir kılınırsa ve yüzde 5,5 üzerinde 2018 yıllık ekonomik büyüme oranı yakalanırsa istihdam piyasasında kademeli iyileşme daha uzun dönem için öngörülebilir” dedi.

“Teşvikler tablonun seyrinde etkili oldu”

“Veriler ışığında, işgücüne katılma oranında artış gözlemlenirken istihdamda yaşanan artış daha güçlü olmuştur” diyen Ekonomist Dr. Pelin Yantur, “Bunun yanında mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,2 puan düşüş yaşamıştır. Sağlanan olanakların ve teşviklerin devamı bu olumlu tablonun seyrinde etkili olmuştur” dedi.

Ekonomist Dr. Pelin Yantur

Ekonomik büyümenin devam ettiği sürece istihdam artışı ile de karşılaşabileceklerini vurgulayan Yantur, “Genç işsizlik ve kadın işgücü oranında bir önceki yılın aynı dönemine göre iyileşme görülse de potansiyelinin çok daha altında bir seyir göstermesidir” açıklamasında bulundu.

“Kadın işgücünde hızlı bir artış yaşandı”

Yantur, “Kadın işgücü oranlarında erkek işgücüne göre ciddi farklar vardır. Özellikle OECD ülkelerine oranla ciddi ayrım gözlemlenmektedir. Bu konu üzerine bir takım aktif ve pasif politikalar yürütülmektedir. Artış yaşanması hedeflenen bir durumdur. Yapılan aktif ve pasif politikalarla bu durum iyileştirilmeye çalışılmış ve son açıklanan verilerde kadın işgücünde hızlı bir artış yaşandığı görülmüştür. Bunun yanında artan eğitim düzeyi de ayrı bir etkendir. Bu politikaların etkinliği devam ettiği sürece kadın işgücünde de artışın devamı sağlanacaktır” dedi.

“Tek hane seviyesine geriledi“

Sınırlı da olsa iyimser bir tablonun ortaya çıktığını ifade eden İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, “2016 yılının aynı döneminde işsizlik oranı yüzde 12.7 olurken 2017 yılının aralık ayında yüzde 10.4 olurken, mevsim etkilerden arındırılmış veri ise yüzde 9.9 ile 2016 Nisan ayından bu yana ilk kez tek haneli seviyeye gerilemiş oldu” açıklamasında bulundu.

Eda Karadağ, İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

İstihdam da iyileşme devam edecek

Karadağ, “İşsizlik oranı, 2017 yılı ocak ayına yüzde 13 seviyelerinde başlamış ve yıl içerisinde kademeli bir şekilde düşüş eğilimi içerisinde seyretmiştir. Çift haneli rakamları konuşmaya devam ediyoruz ancak mevsimsel etkilerden arındırılmış verinin uzun bir aranın ardından tek haneli seviyeye düşmesi, önümüzdeki dönemde de istihdama yönelik beklentilerin iyileşme yönünde olduğunu göstergesi olarak yorumlanabilir. İşsizlik oranında yaşanan bu düşüş eğiliminde 2017 yılının ilk aylarından bu yana yapılan teşvikler ve istihdam seferberliğinin etkisi büyük. Bundan sonraki süreçte bu reformların sürmesi işsizlikte tek haneli rakamları da görebileceğimiz anlamına gelebilir” ifadelerini kullandı.

“Genç nüfusta işsizlik oranı ise aralık ayında yüzde 19.2 seviyesinde açıklandı” diyen Karadağ, “Bu rakam geçen yılın aynı döneminde yüzde 24 oranında gerçekleşmişti. Özellikle, genç nüfusta istihdama katılım payının yükselmesi ve oranın düşmesi verinin en olumlu yanı olarak görülebilir” dedi.

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