İşsizlik maaşı 2 bin 354 lira

Mahmut Arslan

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020'den itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.

EN YÜKSEK 2 BİN 354

Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor. Bu detaylar ışığında damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak. Öteki taraftan dün açıklanan asgari ücretin yankıları sürüyor. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin çalışanların asgari yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsuru olduğunu belirterek, 2020 yılı için net 2 bin 324,70 TL olarak belirlenen asgari ücretin çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, “Çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren asgari ücret, 2020 yılı için net 2 bin 324,70 TL olarak belirlenmiştir. Hükümet ve işveren kesiminin tartışmalı olsa bile enflasyonun üzerinde bir asgari ücrette buluşmuş olmasını önemli buluyoruz. Ancak belirlenen rakamın çalışanların beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak olduğu da bir gerçektir" dedi.

HAK-İŞ RAKAMI AZ BULDU

Asgari ücretin, yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsuru olduğunu kaydeden Arslan, şöyle devam etti: "Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracıdır. Ancak ülkemizde uygulanan asgari ücret, bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. Açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır.”

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ÇALIŞAN AİLESİ İLE ELE ALINMALI

Mahmut Arslan

Arslan, açıklamasında, “2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda üç işçi konfederasyonu ortak açıklamada bulunduk. Ancak gelinen noktada, taleplerimizin tam karşılanmadığını görüyoruz. HAK-İŞ olarak, asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmesi, çalışanın ailesi ile ele alınması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmeli” ifadesini kullandı.