İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda yıllık bazda yüzde 5,3 artış gösterdi. Avrupa’da TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı. Piyasa beklentileri, temmuzda Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 5,3, aylık enflasyonun yüzde 0,3 olması yönündeydi. Peki Slovakya, Hırvatistan, Litvanya, Avusturya, Almanya, Hollanda ve Fransa'da enflasyon yüzde kaç?