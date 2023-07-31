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Ekonomi

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 17-23 Temmuz'da günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1385 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1339 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.

14:13 . 31/07/2023 Monday
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İstanbul Havalimanı, 17-23 Temmuz'da günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.


Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının 17-23 Temmuz tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1472 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.


İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1385 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1339 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.




#Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol)
#istanbul havalimanı
#Avrupa
23 minutes ago
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