İstanbul Havalimanı olası İstanbul depremine hazır mı: Jeolojik yapı değiştirildi

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası tüm gözler olası İstanbul depremine çevrildi. İstanbul'da yıkımın büyüklüğü konusunda korkutucu senaryolar tartışılmaya devam ederken bölge için kritik öneme sahip İstanbul Havalimanı'nın akıbeti de merak konusu. Peki İstanbul Havalimanı olası bir İstanbul depremine hazırlık mı? İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın tüm tasarım süreçlerinin depreme uygun gerçekleştirildiği, olası İstanbul depremine de hazır olunduğu anlatıldı.

İGA merak edilenleri açıkladı

İstanbul'da olası deprem senaryolarının İstanbul Havalimanı'nda planlanan tüm tesis ve yapılara muhtemel etkilerinin, 2015 yılındaki tasarım aşamalarında dikkate alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi. Bu amaçla Mayıs 2015 tarihli İstanbul Havalimanı Sismik Tehlike Raporu hazırlatan İGA, bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Onursal Profesörü Mustafa Erdik, Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan ve Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Ansal öncülüğünde, ulusal ve uluslararası bir ekip ile birlikte çalıştı. Söz konusu raporda, deprem tehlikesi için kaynak faylarda oluşabilecek herhangi bir depremin muhtemel etkilerinin belirlenmesi amacı ile sahaya özgü sismik tehlike değerlendirmesi yapıldı, zemin ve binaların tasarımlarında kullanılacak deprem yükleri İstanbul Havalimanı özelinde tespit edildi.

Hiç hasar görmemesi prensibinin işlemesi üzerine kuruldu