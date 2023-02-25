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Ekonomi

İstanbul Havalimanı olası İstanbul depremine hazır mı: Jeolojik yapı değiştirildi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası gözler İstanbul'da beklenen depreme çevrildi. İstanbul'un rekor kıran havalimanı İGA, olası İstanbul depremine karşı hazırlıklı olduklarını, havalimanının jeolojik yapısının değiştirildiğini açıkladı. Olası İstanbul depreminde havalimanının tüm binaları ile hava tarafındaki operasyonların aksamayacağı şekilde, deprem modellemeleri çerçevesinde tasarım ve inşaat çalışmalarının gerçekleştirildiği ifade edildi.

17:35 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası tüm gözler olası İstanbul depremine çevrildi. İstanbul'da yıkımın büyüklüğü konusunda korkutucu senaryolar tartışılmaya devam ederken bölge için kritik öneme sahip İstanbul Havalimanı'nın akıbeti de merak konusu. Peki İstanbul Havalimanı olası bir İstanbul depremine hazırlık mı? İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın tüm tasarım süreçlerinin depreme uygun gerçekleştirildiği, olası İstanbul depremine de hazır olunduğu anlatıldı.

İGA merak edilenleri açıkladı

İstanbul'da olası deprem senaryolarının İstanbul Havalimanı'nda planlanan tüm tesis ve yapılara muhtemel etkilerinin, 2015 yılındaki tasarım aşamalarında dikkate alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi. Bu amaçla Mayıs 2015 tarihli İstanbul Havalimanı Sismik Tehlike Raporu hazırlatan İGA, bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Onursal Profesörü Mustafa Erdik, Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan ve Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Ansal öncülüğünde, ulusal ve uluslararası bir ekip ile birlikte çalıştı. Söz konusu raporda, deprem tehlikesi için kaynak faylarda oluşabilecek herhangi bir depremin muhtemel etkilerinin belirlenmesi amacı ile sahaya özgü sismik tehlike değerlendirmesi yapıldı, zemin ve binaların tasarımlarında kullanılacak deprem yükleri İstanbul Havalimanı özelinde tespit edildi.

Hiç hasar görmemesi prensibinin işlemesi üzerine kuruldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat, 475 yıllık tekerrür süreli DD2 depremi etkisinde İstanbul Havalimanı'nın kesintisiz hizmet verme prensibi ile tasarım ve inşaatının tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti: Kriterimiz, İGA İstanbul Havalimanı'nın beklenen İstanbul depremi sonrasında hiç hasar görmemesi ve kesintisiz kullanım prensibinin işlemesi üzerine kuruldu. Beklenen İstanbul depreminin meydana gelmesi halinde, terminal, hava trafik kule, enerji merkezi, ARFF istasyonları dahil tüm binalarımız ve hava tarafı 'pist-apron-taksi yolları'nda, operasyonların aksamayacağı şekilde, deprem modellemelerimiz çerçevesinde, tasarım ve inşaat çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Havalimanı yapılmadan önceki jeolojik yapı değiştirildi ve olası deprem yükleri dahil havalimanı operasyonlarına uygun hale getirildi.

#İstanbul Havalimanı
#İGA
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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İstanbul Havalimanı olası İstanbul depremine hazır mı: Jeolojik yapı değiştirildi
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