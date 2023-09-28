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Ekonomi

İstanbul Havalimanı’dan uçuş yapan 95'nci havayolu Çin’li Eastern oldu

Çin merkezli China Eastern Airlines İstanbul-Şangay seferlerine başladı. Böylelikle İstanbul Havalimanı’ndan uçuş yapan havayolu sayısı 95’e ulaştı.

11:08 . 28/09/2023 Perşembe
DHA
China Eastern Airlines

China Eastern Airlines

İGA İstanbul Havalimanı’nın “Çin Dostu Havalimanı Projesi”nin üçüncü Çinli havayolu üyesi China Eastern Airlines oldu. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 havayolu şirketi hedefleyen İGA İstanbul Havalimanı, China Eastern Airlines’in katılımıyla 95’inci havayolunu ağırlamaya başladı.


Çin’in başkenti Şangay’dan İstanbul Havalimanı’na Airbus 330-200 tipi uçakla 199 yolcu saat 08.10 sıralarında geldi. İlk sefer için dış hatlar gelen yolcu katı A11 kapısında bir tören düzenlendi. Törene İGA İstanbul Havalimanı Havayolu Direktörü Majid Khan, İGA İstanbul Havalimanı havacılık geliştirme müdürü Gökhan Dölek, China Eastern Havayolu Genel müdürü Lu Jun ve yetkililer katıldı. Havayolu şirketi İstanbul Havalimanı ile Şangay Uluslararası Havalimanı arası karşılık hafta 3 sefer düzenleyecek. Seferler Airbus A330 tipi uçaklarla yapılacak. China Eastern Havayolları, önümüzdeki dönemde sefer sayısını arttırmayı da hedefliyor.





 




#İstanbul Havalimanı
#Şangay
#Çin
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