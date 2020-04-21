Ekonomi İstanbul Havalimanına üçüncü pist geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı'na üçüncü pist geliyor

İstanbul Havalimanı’nın 3. pisti 18 Haziran’da hizmete girecek. Pistin kullanımıyla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne başvuruldu. Günde 2 bin 800’den fazla iniş-kalkışın gerçekleştirilebileceği pist iç hat uçuşlarındaki taksi sürelerini yüzde 50 kısaltacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inmiş olacak.
Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inmiş olacak.

Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda küresel bir hub olan İstanbul Havalimanı’nın 3. pist hazırlıklarında sona yaklaşıldı. 18 Haziran’da hizmete alınacak 3. bağımsız pist ile İstanbul Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye’de ilk, Avrupa’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan sonra ikinci havalimanı olacak.

İÇ HATTA TAKSİ SÜRESİ YARI YARIYA İNECEK

İstanbul Havalimanı Terminali’nin doğusunda yer alan 3. pistin faaliyete geçmesi ile birlikte iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinde yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma yaşanacak. Yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inmiş olacak. Hava trafiğinin çok yoğun olduğu havalimanlarındaki sıkışıklığı hafifletmeyi amaçlayan, ikinci “End-Around Taksi Yolu” da yeni pist ile birlikte hizmete girecek. Böylelikle aynı anda iniş kalkış gerçekleştirilen İstanbul Havaliman’ında, uçakların yerdeki hareketleri kısıtlanmayacak.

GÜNLÜK KAPASİTE 2.800 İNİŞE ÇIKIYOR

Diğer 2 bağımsız pistler gibi CAT III (kategori 3) olarak hizmet verecek üçüncü pist faaliyete geçtiğinde İstanbul Havalimanı, 3 bağımsız pist ve yedek pistlerle 5 adet operasyonel piste sahip olacak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 uçak kalkış-iniş sayısından en düşük 120’ye çıkarken, hava yollarının slot esnekliği de artacak. Yeni pist ile birlikte günlük olarak ortalama 2 bin 800’den fazla iniş kalkışa izin verebilecek kapasiteye ulaşılabilecek.

TÜRKİYE’NİN LOKOMOTİF GÜCÜ

İnşaatın tüm süreçlerinde olduğu gibi bu fazı da zamanında tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Samsunlu, “Operasyon süresince eleştirildiğimiz iç hat taksi sürelerinde çok ciddi azalmalar olacak. Böylece tüm yolcularımız, İstanbul Havalimanı’nda kusursuz bir müşteri deneyimi yaşayacak. Konfor ve zaman tasarrufuyla hizmet kalitesi iddiamızı da zirveye taşıyacağız. Özellikle altını bir kez daha çizmek isterim ki; İstanbul Havalimanı Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı yatırımı ve ülkemizin en önemli ekonomik varlığıdır. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olacaktır” diye konuştu.

18 HAZİRAN’DA HAZIR OLACAK

Kadri Samsunlu
  • İstanbul Havalimanı 3. Pisti’nin çalışmalar hakkında bilgi veren İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, terminal binasının doğusunda kalan pistin 18 Haziran’da uçuşa hazır hale geleceğini vurguladı. Samsunlu, “Havacılık sektörü açısından zorlu bir yıl geçiriyoruz ancak İstanbul Havalimanı’ndaki yolculuk deneyimini en üst noktaya taşımak için zorunlu olan bu arayı fırsat olarak görüyoruz. Geçtiğimiz birkaç ay yaşadığımız durağanlığı çabuk atlatacağımızı öngörüyoruz. Burada yeni pistimiz de bizi destekleyecektir. 3. pistimizin 18 Haziran 2020 tarihinde uçuşa hazır olacağına dair başvurumuzu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne yaptık” dedi.

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