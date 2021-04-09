İstanbul'dan iki milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2021 yılının ilk üç ayında 2 milyar dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracat artışı yakaladı. İstanbul İhracatçıları, ilk üç ayda 178 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı yüzde 4.5 oldu.

En çok ihracat Irak’a

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk çeyreğinde, değer bazında en fazla ihracatı 142 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç edildi. İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla ihracatı Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Birleşik Krallık’a gerçekleştirdi. İİB ihracatında Norveç’e gemi ve yat; ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri; Almanya’ya hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile fındık ve mamulleri; Birleşik Krallık’a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

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Ülke grupları baz alındığında ise İİB’nin en fazla ihracat yaptığı bölge 413 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu.

İİB, mart ayında ihracatını yüzde 26.7 oranında arttırdı

İstanbul İhracatçı Birlikleri, mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 26.7 oranında arttırarak, 835 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Birlik, martta en fazla ihracatı Norveç, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Libya’ya gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden yüzde 12 oranında ihracat artışı

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), yılın ilk üç ayında, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 12 oranında artışla, yaklaşık 576 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, martta ise, bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracatını yüzde 30.8 oranında arttırarak, 228 milyon doların üstünde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nden yüzde 17.8 oranında artış

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17.8 oranında artışla, 522 milyon doların üstünde ihracat yaptı. Birlik, mart ayında ise ihracatını, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.6 oranında arttırarak, 193 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatları Birliği’nden 211 milyon dolarlık ihracat

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Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk çeyreğinde, 211 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birliğin mart ayında yaptığı ihracat ise 154 milyon dolar oldu. GYHİB, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ihracatında yaklaşık yüzde 123.8 oranında artış sağladı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nden yüzde 3.8 oranında ihracat artışı

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yılın ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3.8 oranında artış ile yaklaşık 190 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, mart ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 14.5 oranında arttırarak, 66 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden 139 milyon dolarlık ihracat

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yılın ilk çeyreğinde, 139 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, mart ayında ise 45 milyon doların üstünde ihracat yaptı.

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İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nden yüzde 4 oranında ihracat artışı

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında artış ile yaklaşık 96 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. Birlik, mart ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.2 oranında artışla, 35 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden yüzde 20.3 oranında artış

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), 2021’in ilk üç ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20.3 oranında artış ile 53 milyon doların üstünde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, mart ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 63.6 oranında artışla, 21.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

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Okutur: “İstanbul İhracatçı Birlikleri, istikrarlı ihracat artışını sürdürüyor”

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Haluk Okutur “Tüm dünyayı etkileyen pandemiye rağmen İstanbul İhracatçıları yılın ilk çeyreğini, 2020 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat artışı ile kapattı. İstanbul İhracatçı Birlikleri, istikrarlı ihracat artışını sürdürüyor. İlerleyen günlerde pazarlarımızın çeşitliliği ile ihracatımızı arttırarak yolumuza devam edeceğiz. Geçtiğimiz ay geniş katılımlı özel nitelikli sanal alım heyetleri, ihracatçılarımıza yönelik online söyleşiler, seminerler ve eğitimler düzenledik. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti’nde düzenlenen fuarda, Türkiye milli katılımını organize ettik. Önümüzdeki aylarda da düzenleyeceğimiz etkinlikler, yurtiçi-yurtdışı organizasyonları ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

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