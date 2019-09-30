Ekonomi İstanbul Kapalıçarşıda altının gramı günü 270,30 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

30 Eylül altın fiyatları - Çeyrek altın kaç lira?

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gramı günü 270,30 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,44 azalışla 270,30 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını ise 1.801,00 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
30 Eylül altın fiyatları.
30 Eylül altın fiyatları.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,44 azalışla 270,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 270,30 liradan işlem gördü.

  • İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 271,30 271,50 270,10 270,30
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.788,00 1.809,00 1.780,00 1.801,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 247,50 251,50 246,00 250,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.747,00 1.767,00 1.740,00 1.760,00
  • Yarım Ziynet 874,00 884,00 870,00 880,00
  • Çeyrek Ziynet 437,00 442,00 435,00 440,00

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