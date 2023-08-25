İstanbul'a yeni fuar alanları

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dün gazetemizde yayınlanan ‘Ticaret kabına sığmıyor: Fuar alanı bitti stantlar bahçeye’ başlıklı habere ilişkin Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Avdagiç, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’ni (İFM) yepyeni bir salon kapasitesine ulaştıracak yatırım için ilk inşaata başlayacaklarını duyurdu. 5 yıldır uyguladıkları her sektörde öncü uluslararası kapsayıcı bir fuar oluşturma politikalarının başarılı olduğuna ve ihracatın hızla arttığına dikkat çeken Avdagiç, “Ticaret ve ihracat, sektörü yeni fuar alanları için zorluyor” dedi.

AÇILAN HER FUAR MERKEZİ EKONOMİYİ BÜYÜTECEK

Yeni Şafak’ta yayınlanan haberin İstanbul’da yeni fuar salonları ihtiyacına çarpıcı şekilde ışık tuttuğunu söyleyen Şekib Avdagiç, fuarcılıkta küresel konjonktürün Türkiye lehine işlediğini dile getirdi. İstanbul’da ilave her bir fuar salonunun, sektörleri ve Türkiye ekonomisini büyüteceğini vurgulayan Avdagiç, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) yapılan renovasyon ve modernizasyon yatırımından sonra fuar alanının doluluk oranlarında da ciddi artış yaşandığı bilgisini verdi. Avdagiç, “İstanbul’u fuarcılığın da başkenti yapma yolunda ciddi yol kat ettik. Şimdi bu hedefimize her zamankinden daha fazla yakınız. İstanbul Fuar Merkezi’ni fuarcılıkta ihtiyaç olan yeni kapasiteye ulaştırmak için önemli bir yepyeni bir hamle yapıyoruz” şeklinde konuştu.

PANDEMİ KISITLAMALARINI YATIRIM SÜRECİNE ÇEVİRDİK

Pandemide tüm dünyada aylarca süren sokağa çıkma yasaklarını İstanbul Fuar Merkezi için büyük bir yatırım sürecine çevirdiklerini kaydeden Avdagiç, “Yeşilköy’de şu anda 11 salonun bulunduğu İstanbul Fuar Merkezi’ni, Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedef doğrultusunda 96 bin metrekareden 225 bin metrekareye büyütüyoruz. Proje tamamlanınca İstanbul, Avrupa’da bu kadar büyük kapalı fuar alanına sahip ender şehirlerden biri olacak” değerlendirmesinde bulundu.

40 BİN METREKARELİK HOL İNŞAATINA BAŞLIYORUZ

Avdagiç, yapılacak yeni yatırımlara ilişkin şu bilgileri verdi: “Hazırlıklarımızı bitirdik. Yeşilköy’de İstanbul Fuar Merkezi için ilk olarak 40 bin metrekarelik hol inşaatına başlıyoruz. Ayrıca 35 bin metrekarelik bir hol daha inşa ediyoruz. Ardından da Ticaret Bakanlığı’mızın desteği ile İDTM arazisine bitişik parselde büyümenin planlarını bitirdik. Buna göre fuar alanımızı ilk aşamada 175 bin metrekareye, daha sonra ise 225 bin metrekareye büyütüyoruz.” Avdagiç, İFM ile fuarcılığı üretime ve ticarete hayat veren yeni bir soluk haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Dünyanın buluşma noktası haline geldi

İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi: “Hiç abartısız ifade edeyim ki, dış konjonktürel faktörlerin de katkısıyla ‘İstanbul fuarları’ tüm dünyanın buluşma noktası haline geldi. Özellikle İstanbul’u bölgesel bir fuar merkezi ve kongre şehri haline getirme konusunda, tamamlanan İstanbul Fuar Merkezi altyapısıyla artık daha iddialıyız. Fuarcılık durağanlığı asla kabul etmeyen bir sektör… Yeni teknolojik gelişmeleri, teşhir yöntemlerini, altyapı hizmetlerini anında uygulamaya sokmayı gerektiriyor. Fuarcılık altyapımızı sektörlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklüğe eriştirmek, artık zorunluluk haline geldi. Bunun için de Türkiye’nin fuarcılıkta lider ülkelerden biri yapacak inanç ve vizyon ile hareket etmeye devam edeceğiz.”







