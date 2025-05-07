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İstanbul'da belediyelerle kritik zirve

İstanbul'da belediyelerle kritik zirve

Merve Safa Akıntürk
04:007/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Murat Kurum
Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm için yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanı ile İstanbul Valiliği'nde buluşacak. Kurum, zirvede belediyelere, Yarısı Bizden Kampanyası’nın başvuru süreçlerinin hızlandırılması için talimat verecek. Kurum, başkanların ilçeleriyle ilgili taleplerini dinleyecek. Toplantıda yerel yöneticilere bakanlık nezdinde İstanbul’da hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında brifing de verilecek. Halihazırda Yarısı Bizden kampanyasının ilk ve en önemli adımını oluşturan talep toplama ve başvuru süreçleri belediyeler üzerinden yürütülüyor.


#İstanbul
#belediye
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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