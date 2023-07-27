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Ekonomi

İstanbul'da birçok semtte aidatlar kiraları geçti: Üsküdar'da 25 bin TL Kadıköy'de bin dolar

İstanbul'da fahiş kira artışı sonrası yüzde 25 zam sınırı getirilse de şimdi de aidat krizi yaşanıyor. Özellikle asgari ücrete gelen zam sonrasında birçok yerde aidat fiyatları, kira fiyatlarını geçti. Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, "Üsküdar'da bilinen bir rezidansta 4,5+1 dairenin aidatı 25 bin TL, Kadıköy'de yine bilinen bir sitede dairelerin aidatı bin dolar" dedi.

09:30 . 27/07/2023 Perşembe
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Kira fiyatları kontrol altına alınmaya çalışılıyor ama bu kez de aidat fiyatları yükseliyor. Kiraya uygulanan yüzde 25 zam sınırı aidata uygulanmıyor. Birçok sitede aidat kirayı geçti. Kiranın 2-3 katı aidat ödenen yerler var. Uzman isimlere göre aidatlara da düzenleme şart.

Aidat fiyatları kiraları geçti

Kira ve aidat fiyatları arasındaki denge bozuldu. Yüzde 25'lik düzenleme ile kiradaki artışlar sınırlandırıldı. Sınırı olmayan aidatlarsa kiraları sollamaya başladı. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte bazı sitelerde aidatlar kira fiyatlarını geçti.

İtirazda bulunulmalı

Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas, "Aidat yükü nedeniyle bir kira artı, bir kira kadar da aidat ödemek zorunda kalıyorlar. Üsküdar'da bilinen bir rezidansta 4,5+1 dairenin aidatı 25 bin TL, Kadıköy'de yine bilinen bir sitede dairelerin aidatı bin dolar, kiraları geçmiş durumda. Akıllara yatmayan bir kalem varsa mutlaka itirazda bulunulmalı, o giderlerin nelere gittiğini görsünler" dedi. Kanal D Haber'in haberine göre uzman isimlere göre bu artışın önüne geçmek için sitedeki gider kalemlerinin azalması gerekiyor.

Vatandaşlar isyan etti

Vatandaşlar yüksek aidatlarla ilgili olarak "Büyük site var aidatı şuan 9 bin TL", "Yükselen aidatlara ek bir hizmet alamıyoruz", "Aidatlara da bir düzenleme getirilirse çok seviniriz" yorumlarında bulundu.








#İstanbul
#Kadıköy
#Üsküdar
#Nilüfer Kas
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