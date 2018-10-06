İstanbul’da zirve zamanı

Son yıllarda ihracatçıların gözdesi haline gelen Afrika pazarına ilgi büyük. Türkiye'nin fiyat ve kalitenin yanı sıra sürat ve zaman konusundaki hızının da bu bölgede önünü açtığı belirtiliyor. 10-11 Ekim'de İstanbul’da gerçekeleşek Türkiye-Afrika ikinci Ekonomi ve İş Forumu’na ilişkin düzenlenen basın toplantısında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile biraraya geldik. Türkiye’nin 2003 yılından beri ‘kazan-kazan’ politikası çerçevesinde uygulamaya koyduğu Afrika açılımının 15’nci yılını tamamladığını belirten Olpak, Afrika’yla ticaret hacminin 2003-2018'de 4 kat yükseliş göstererek 20,6 milyar dolara ulaştığını söyledi. Olpak, "Türk müteahhitlik şirketleri tarafından Afrika’da alınan projelerin hacmi 64 milyar doları geçti. Afrika potansiyeli çok yüksek bir pazar” dedi.

'AFRİKA'NIN TAMAMINDA İŞ KONSEYİ KURACAĞIZ'

Olpak, Afrika’daki doğrudan Türk yatırımlarının 2017’de 6,5 milyar dolara yaklaşırken kıta genelinde bugüne dek 78 bin istihdam sağladığını bildirdi. Afrika'nın potansiyeli çok yüksek bir pazar olduğunu vurgulayan Olpak, "DEİK olarak, Afrika kıtasında 43 iş konseyimiz bulunuyor. Ticari diplomasi faaliyetlerimize hız vererek, orta vadede 54 ülkenin tamamında iş konseyi kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Olpak, foruma Afrika’nın 49 ülkesinden basım-yayım ve medya, bilgi teknolojileri, danışmanlık ve eğitim, dayanıklı tüketim, mobilya ve orman ürünleri, enerji, gıda, tarım ve hayvancılık, hizmet, inşaat çevre ve yapı malzemeleri, lojistik, makine,

metal ve maden, otomotiv ve yan sanayi, sağlık, dokuma ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının katılacağını söyledi.

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TÜRK BANKALARI AFRİKA'DA DAHA YAYGINLAŞMALI

Nail Olpak, iş insanlarının Türk bankalarının Afrika genelinde daha yaygın bulunmasını istediğini anlatarak, şunları kaydetti: “Belki batıdakinden daha fazla buralarda ihtiyaç var. Çünkü o bölgelerde iş yapan iş insanları ilave masraflar etmek zorunda kalıyor. Biz taleplerimizi Bankalar Birliği ile de konuşuyoruz. Elbette Türk bankalarının imkanları ve planları bellidir. Ancak yine de Afrika’da bulunan bankalar konusunda bir optimizasyon yapılması mümkündür diye düşünüyoruz.”

3 BİN İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle yapılacak Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun ikincisi, 10-11 Ekim'de İstanbul’da düzenlenecek.

Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği (AU) iş birliğiyle DEİK ve Türkiye-Afrika İş Konseyleri ev sahipliğinde organize edilen forumda yaklaşık 3 bin ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesi ve yeni iş birliği anlaşmalarının imzalanması hedefleniyor. Bu yıl, ‘Birlikte Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yatırım: Türkiye ve Afrika’ temasıyla düzenlenen İş Forumu’nda, 49 Afrika ülkesinden 30’u aşkın bakan ve bine yakın iş insanı ağırlanacak. Bine yakın Türk iş insanı iki gün boyunca burada olacak. Ayrıca, Afrika ile en çok iş yapan Türkiyeli ve Türkiye’de en çok iş yapan Afrikalı şirketler ödüllendirilecek.

Dünya satınalma sektörü de geliyor

ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, İsviçre ve Fransa’nın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden toplamda 500 milyar dolara yakın satın alma bütçesini yöneten satın alma direktörleri ve satın alma danışmanları, 11-12 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek World Procurement Forum’da buluşacak. World Procurement Forum’dan çıkacak “Final Raporu”, sadece Türkiye değil, dünyadaki tüm şirketlere ışık tutacak nitelik ve kapsamda olacak. Forumun ev sahibi ByPi Satınalma Danışmanlığı’nın Üst Yöneticisi (CEO) Mesut Babalı, gerçekleştirecekleri etkinlikle sürdürülebilir karlılığı sağlamak isteyen lider şirketlere “eşsiz” bir kaynak sunacaklarını bildirdi. Etkinlikte yüzyüze görüşmeler de gerçekleştirilecek.

TÜSİAD, Çinlileri ağırlayacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) iş birliğinde düzenlenecek Kuşak ve Yol Sanayi ve Ticaret Birliği (BRICA) Zirvesi, 18-19 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirve, bölgedeki çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ve Türkiye’nin tanıtımına olumlu katkı yapacak. Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında, Türkiye ve BRICA ülkelerinde iş ve yatırım ortamından e-ticarete, bankacılık ve finanstan start-up’a kadar farklı sektör ve temaların ele alınacağı zirve, üye ülkeler arasında yeni ortaklıklar kurulmasına zemin hazırlayacak. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, toplantıyla ortaklık yapısı oluşturulabileceğini söyledi.

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EKONOMİ Çiftçiden yoğun talep