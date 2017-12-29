Ekonomiİstanbulun en büyük arazisi satışa çıktı Bir ilçesinin yarısı kadar
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İstanbul’un en büyük arazisi satışa çıktı: Bir ilçesinin yarısı kadar

İstanbul’un en büyük arazisi satışa çıktı: Bir ilçesinin yarısı kadar

Büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray'ın Riva'daki arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği bölgede İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor.

Ömer Faruk AktaşYeni Şafak
İstanbul'un en büyük arazi satışların biri Riva'da.
İstanbul'un en büyük arazi satışların biri Riva'da.

1 milyon 157 bin m2’lik büyüklüğü ve değeri ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen ve geçtiğimiz yaz ihalesi yapılarak satılan Galatasaray Sportif AŞ.’nin arazisinin ardından fiyatların artışa geçtiği Riva bölgesinde İstanbul’un en büyük arazisi sessiz sedasız satışa çıktı. 4 milyon m2’lik büyüklüğü ile Galatasaray'ın Riva arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazi için istenen rakam da dudak uçuklatacak seviyelerde. İsmi verilmeyen gizemli bir iş adamına ait olduğu öğrenilen arazi için 3 milyar liranın üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında ise İstanbul’un en küçük ilçesi olarak bilinen Güngören’in yarısına denk geliyor.

Vakti zamanında 100 bin TL’ye alınmıştı

Galatasaray’ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt’ın 1971 yılında 100 bin lira karşılığında aldığı Riva arazisi 15 Haziran tarihinde satılmıştı. 1 milyon 157 bin m2’lik arazinin ihalesini en yüksek teklifi veren Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3.1 milyar liralık teklifle kazanmış, ancak ihale sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar değişikliğine gitmesiyle 50 bin metrekarelik pazarlanabilir alan kaybı yaşanınca ihaleyi kazanan ortaklık grubu ihaleden çekilmişti.

Bine yakın villa yapılacak

İhaleyi ikinci sırada tamamlayan ve Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin teklifi ise 3 milyar 808 milyon lira toplam gelir ve 952 milyon lira şirket payı olmuştu.

Emlak Konut Eko-Köy projesi

İhalenin kesinleşmesi sonrası bölge için düşünülen projeler konuşulurken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Emlak Konut’la üzerinde anlaştıkları Riva projesinde 950 villa yapılacağını açıklamıştı.

Ekolojik köy geliyor

Emlak Konut’un Riva ihalesi kapsamında inşa edilecek projesi ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımıyla tasarlandı. EKO-KÖY projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare olduğu belirtilirken, projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor.

Emlak Konut Eko-Köy projesi

Emlak Konut Eko-Köy projesi için köy ve doğa yaşantısının bu projede hayat bulması için ihale şartnamesine belirli maddeler ekleyecek. İnşaatın 2018'de başlaması ve 3 yıl sürmesi bekleniyor.

Bölgeyi hareketlendirdi

Galatasaray Sportiv A.Ş.’nin arazisinin satışı ve gündeme gelen proje bölgeyi de hareketlendirdi. Söz konusu arazinin satışı sonrası araziye yakın konumdaki arsaların fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. 3.Köprü ile hali hazırda değerine değer katan bölgede arsa m2’leri de 350-400 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

Beykoz, Riva

İstanbul'un en büyük arazi satışı

Bölgede yaşanan değer artışlarının yanı sıra satışa çıkartılan bir arazisinin büyüklüğü ve fiyatı da dikkat çekiyor. 4 milyon m2 olarak satışa çıkartılan arazisi yakın tarihte İstanbul’da satışa çıkartılmış m2 olarak en büyük arazi olarak biliniyor. Arazinin büyüklüğü kıyaslama yapıldığında daha net ortaya çıkıyor. 4 bin dönümlük arazi 7,17 km2’lik İstanbul’un Güngören ilçesinin yarısı kadar.

3 milyar 100 milyon TL

Değeri ve fiyatı ile uzun yıllar sürekli gündeme gelen Galatasaray'ın 1 milyon 157 bin m2’lik arazisinin 4 katı büyüklüğündeki arazinin satışı için istenen rakam da astronomik seviyelerde. 4 bin dönüm arazisinin satışı için 800 milyon dolar yani yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL, eski para ile ise 3 kat trilyon isteniyor.

Arayan çok talip yok!

Arazinin fiyatı ve büyüklüğü yatırımcıları da korkutuyor. Arazinin satışı ile ilgilenen yetkililer arayanın çok olduğunu ancak ciddi anlamda bir talibin olmadığının da altını çiziyor. Yetkililer arazinin büyüklüğünden kaynaklı ortaya çıkan rakamı bir nebze de olsa aşağı çekmek için bölgede konuşulan 350 dolarlık m2 birim fiyatlarının aksine m2 fiyatını 200 dolarlara kadar indirdiklerini de belirtiyor.

Gizemli iş adamı kim?

4 bin dönümlük büyüklüğü ve 3 milyar liranın üzerinde değeri ile dikkat çeken arazisinin sahibinin kim olduğu da merak konusu oldu. Ticari ve konut imarına açık olan arazinin gizemli sahibi ile ilgili sel verip sır vermeyen yetkililer sadece bir iş adamı demekle yetiniyor.

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