Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Tesla Türkiye'de en ucuz otomobiline zam yaptı

Tesla Türkiye'de en ucuz otomobiline zam yaptı

11:1710/10/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Tesla Model Y serisine yeni bir zam yaptı.
Tesla Model Y serisine yeni bir zam yaptı.

Tesla Model Y serisine ekim ayı itibarıyla bir zam daha yaptı. Tesla, bugün yaptığı yeni artışla aracın fiyatını 2 milyon 420 bin 625 TL seviyesine çekti.

Tesla Model Y serisine ekim ayı itibarıyla bir zam daha yaptı. Daha önce performans versiyonuyla birlikte fiyatı artırılan Model Y SR’ın başlangıç fiyatı 2 milyon 241 bin TL’den 2 milyon 305 bin 500 TL’ye yükselmişti. Tesla, bugün yaptığı yeni artışla aracın fiyatını 2 milyon 420 bin 625 TL seviyesine çıkardı.


Tesla’nın Türkiye’de olan diğer modelleri şu fiyatlardan satılıyor:


Model Y Uzun Menzilli Arkadan İtişli versiyonun fiyatı 3 milyon 225 bin 240 TL

Model Y Uzun Menzilli Dört Çeker versiyonu 3 milyon 998 bin 400 TL

Model Y Performance Dört Çeker versiyonu ise 4 milyon 418 bin 400 TL




YENİ "KIRPILMIŞ" VERSİYON YOLDA OLABİLİR

Tesla’nın Almanya pazarında Model Y SR’ın yerini, daha uygun fiyatlı ve donanımı azaltılmış “Model Y Standard” almış durumda. Bu değişimin Türkiye’ye de yansıyacağı tahmin ediliyor. Ancak Model Y Standard’ın Türkiye fiyatı henüz açıklanmadı.


Sektör kaynaklarına göre yeni versiyonun 2,4 milyon TL seviyesinden belirgin şekilde ucuz olması beklenmiyor.




#tesla
#otomobil
#zam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ 3 AYLIK ENFLASYON FARKI 2025: Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yeni tahminler geldi mi?