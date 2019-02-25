İstihdam seferberliği başlatılıyor

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Mersin'de midibüs devrildi: 1 ölü 15 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır, 15 işçi de yaralandı. Yaralılar Mersin ve Erdemli'deki hastanelere kaza yerine çağrılan ambulanslarla sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.