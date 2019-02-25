Ekonomi İstihdam seferberliği başlatılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstihdam seferberliği başlatılıyor

Geçtiğimiz yıllarda büyük oranda etki gösteren istihdam seferberliğine bir yenisi daha ekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 yılı için gerçekleştirilecek seferberliğin ayrıntılarını bugün düzenlenecek toplantıda açıklayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı" düzenleyecek.

Toplantı TOBB İkiz Kuleler'de saat 14.00'te başlayacak. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası ise tanıtım toplantısının devamında gerçekleştirilecek.

TARİHİ REKOR KIRILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl şubat ayında başlattığı "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında işe yerleştirmede 1 milyon 257 bin kişi ile cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştı.

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