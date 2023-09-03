İstihdamport

Tarih ve turizm merkezi İstanbul’un denizden dünyaya açılan kapısı Galataport, megakent turizminin yeni yüzü olma yolunda. Kısa sürede gastronomi, alışveriş ve kültür sanatın buluşma noktası olmayı başaran Galataport İstanbul; kara, deniz ve havayolu yolcularının buluştuğu merkezlerden biri artık. Ofis ve kruvaziyer terminalindeki hareketlilikle dikkat çeken Galataport yönetimi, ziyaretçi sayısında hayli iddialı hedefler için çalışıyor.

Erdem Tavas

YILDA 7 MİLYON TURİST AĞIRLAMAK İSTİYOR

Kara, deniz ve havayolu yolcularını İstanbul’da buluşturan turizm merkezinin yurt dışından müşteri çekme hedefleri hayli iddialı. Galataport İstanbul limanı Akdeniz çanağından Karadeniz’e kadar geniş bir coğrafyada kruvaziyer turizmine büyük bir hareketlilik getirerek bölge ve ülke turizmi ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunuyor. Açıldığı 2021’de ziyaretçi beklentisinin üzerine çıkarak 13.5 milyon misafiri ağırlayan Galataport İstanbul’un, 7 milyonu yabancı olmak üzere yılda 25 milyon ziyaretçi çekme hedefi var. Yabancı ziyaretçilerin 1,5 milyonunun kruvaziyer yolcusu olması için yeni bağlantılar yapılıyor.

İSTİHDAMA KATKISI BÜYÜK

1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Galataport İstanbul’un istihdama katkısı beklentileri aşarak 5 bini buldu. Dolaylı olarak oluşturulan istihdamla birlikte bu rakam 20 bin kişiye yaklaşıyor. Bu son güncel bilgileri; Galataport İstanbul Genel Müdürü Erdem Tavas, sorularımızı cevaplandırırken verdi. Tarihi yarımada manzarasında yaklaşık bir saat süren sohbetimizde Tavas, geçtiğimiz mart ayında başlattıkları Deniz Dolmuş seferlerini anlattı önce.

BOĞAZ’IN İKİ YAKASINA DENİZ DOLMUŞ İLE ULAŞIM

Galataport İstanbul; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak devreye aldığı Deniz Dolmuşlarla Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki iskeleler arasında yolcu taşıma hizmeti veriyor. Galataport İstanbul Deniz Dolmuşları; Anadolu yakasında Kadıköy-Üsküdar, Avrupa yakasında ise Bebek-Arnavutköy-Ortaköy-Beşiktaş Şehir hatları iskelelerinden her gün iki saatte bir sefer yapıyor. Misafirler yolculuk ücretini kredi kartı ile ödeyebiliyor. Galataport İstanbul’un misafirleri, burada zaman geçirdikten sonra yine aynı Şehir Hatları iskelelerine, Galataport İstanbul İskele alanından dönüş imkânı buluyor.

İSTANBUL DOĞAL BİR İNDİ-BİNDİ LİMANI OLDU

Genel Müdür Erdem Tavas, 2014 yılında yüzde 15 olan gemilerin ana liman operasyon oranını yüzde 50’ye çıkardıklarını belirtti. Tavas, “Bunun daha da artacağını değerlendiriyoruz. İstanbul ve Sabiha Gökçen gibi iki önemli uluslararası havalimanı ve bir dünya markası olan ve pek çok destinasyona giden THY sayesinde İstanbul doğal bir indi bindi/homeport limanı konumunda. Bu anlamda THY ile çok yakın temasta çalışıyoruz, Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise’a üye olmalarını çok önemsiyoruz. Bu iş birliklerimiz ve THY’nın kruvaziyer sektörüne yönelik güçlü pazarlamasının katkıları çok önemli. Bu işbirliklerimiz ile indi bindi yapan gemi firmalarının İstanbul’a ciddi bir ekonomik katkısı oluyor” dedi.

ULUSLARARASI ŞİRKETLER OFİS AÇMAYA BAŞLADI

Zengin bir ulaşım ağının merkezinde yer alan ofis alanları uluslararası şirketlerin ilgisini çekiyor. Dünyada danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri alanının en büyüklerinden PwC’nin Türkiye Ofisi’ni eylül ayında Galataport İstanbul’a taşıyacağını ifade eden Erdem Tavas, alanında öncü pek çok kurumun ofis açması konusunda görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Kültür sanat ajandası çok renkli

* Türkiye’nin önde gelen iki müzesi (İstanbul Modern ve MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi) Galataport İstanbul sahasında.

* Halka açık meydan ilk yılında 500.000’den fazla kişinin katıldığı ücretsiz festivallere, konserlere ve sergilere ev sahipliği yaptı.

* Galataport İstanbul bölgedeki kültür sanat etkinliklerinde %72’lik bir artış sağladı.

* Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında düzenlenen konser, sergi gibi kültür sanat etkinlikler yıl sonuna kadar sürecek.

* Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve eserin 80. yılına özel kurgulanan Küçük Prens Sergisi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

* Herkese açık spor etkinlikler de Galataport’ta. 15 Ağustos’ta başlayan ve bugün Türkiye ile Sırbistan’ın oynayacağı final maçı ile son bulacak 2023 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nın maçlarının Saat Kulesi Meydanı’nda herkese açık alanda gösterimi yapıldı.

50 BİN MÜŞTERİYİ DENİZDEN TAŞIDI

Genel Müdür Erdem Tavas, deniz dolmuşla şimdiye kadar 50 bine yakın yolcuya hizmet verdiklerini söyledi. Tavas, “Galataport İstanbul’a yolcular en çok Bebek iskelesinden geliyor. Bunu Kadıköy iskelesi takip ediyor. Haliç Tersanesi’nde üretilen 11,7 metre uzunluğunda ve 28 kişilik kapasiteli deniz dolmuşlarımızın her biri günde 12 sefer yapıyor” dedi.







